В Тольятти вычислили мошенника и назначили ему обязательные работы

В Тольятти злоумышленник на протяжении недели обманывал двух несовершеннолетних, с которыми познакомился на подработке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Под предлогом заработка на криптоинвестициях он убеждал ребят переводить небольшие суммы с карт их отцов. В итоге преступник похитил 28 350 рублей.
Полицейские возбудили и расследовали уголовное дело. Оперативники установили личность злоумышленника: проверили его связи, места, где он мог появиться. Следователи шаг за шагом восстанавливали схему обмана — важно было доказать, что мужчина действовал умышленно и целенаправленно манипулировал доверием ребят. Они собрали переписку, проверили телефонные контакты, запрашивали данные у операторов связи и банков.
Суд признал мужчину виновным по двум эпизодам мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ) и назначил наказание — 360 часов обязательных работ.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???