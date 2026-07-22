Кинельская прокуратура отсудила у дроппера почти полмиллиона в пользу обманутой женщины

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области добилась взыскания 490 тыс. руб. в пользу обманутой мошенниками 65-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленник ввел потерпевшую в заблуждение убедил ее в необходимости перевода денег на "безопасный счет". В последующем личность владельца банковского счета, на который потерпевшая перевела почти полмиллиона рублей, была установлена.

Межрайонный прокурор в целях защиты имущественных прав пострадавшей направил в суд исковое заявление о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.

Иск прокурора удовлетворен. Его фактическое исполнение находится на контроле надзорного органа.