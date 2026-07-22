Кинельская прокуратура отсудила у дроппера почти полмиллиона в пользу обманутой женщины

Кинельская межрайонная прокуратура Самарской области добилась взыскания 490 тыс. руб. в пользу обманутой мошенниками 65-летней местной жительницы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что злоумышленник ввел потерпевшую в заблуждение убедил ее в необходимости перевода денег на "безопасный счет". В последующем личность владельца банковского счета, на который потерпевшая перевела почти полмиллиона рублей, была установлена.
Межрайонный прокурор в целях защиты имущественных прав пострадавшей направил в суд исковое заявление о взыскании с дроппера неосновательного обогащения.
Иск прокурора удовлетворен. Его фактическое исполнение находится на контроле надзорного органа.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???