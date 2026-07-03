Житель села Богатое получил штраф за "помощь" с военным билетом

Богатовский районный суд вынес приговор 23‑летнему жителю, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Как установил суд, в марте 2025 г. фигурант пообещал знакомому помочь получить военный билет с отметкой о прохождении срочной службы за 717 тыс. рублей. При этом подсудимый заведомо не мог оказать такую услугу, а деньги потратил по своему усмотрению.

В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. С учетом молодого возраста, положительных характеристик, наличия малолетнего ребенка на иждивении и постоянной работы суд назначил ему штраф в 150 тыс. руб. с рассрочкой на 10 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.