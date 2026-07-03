Житель села Богатое получил штраф за "помощь" с военным билетом

Богатовский районный суд вынес приговор 23‑летнему жителю, признанному виновным в мошенничестве в крупном размере, сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.
Как установил суд, в марте 2025 г. фигурант пообещал знакомому помочь получить военный билет с отметкой о прохождении срочной службы за 717 тыс. рублей. При этом подсудимый заведомо не мог оказать такую услугу, а деньги потратил по своему усмотрению.
В суде мужчина признал вину и полностью возместил ущерб. С учетом молодого возраста, положительных характеристик, наличия малолетнего ребенка на иждивении и постоянной работы суд назначил ему штраф в 150 тыс. руб. с рассрочкой на 10 месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Последние комментарии
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???