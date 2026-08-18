Селянина из Красноярского района приговорили к заключению за хранение оружия и патронов

В Красноярском районе в отношении 67-летнего сельского жителя было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Во время следствия правоохранители нашли и изъяли у мужчины незаконно хранившиеся 109 патронов от нарезного оружия, газовый пистолет и револьвер, пригодный для стрельбы.

"Красноярский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев", - отмечается в сообщении.