Селянина из Красноярского района приговорили к заключению за хранение оружия и патронов

В Красноярском районе в отношении 67-летнего сельского жителя было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.1 ст. 222 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Во время следствия правоохранители нашли и изъяли у мужчины незаконно хранившиеся 109 патронов от нарезного оружия, газовый пистолет и револьвер, пригодный для стрельбы.
"Красноярский районный суд признал доказательства, собранные сотрудниками полиции, достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 10 месяцев", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.
Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.