В Самаре вынесли решение по жалобе бывшего министра из Оренбургской области

Бывший глава Минсельхоза Михаил Маслов ранее представал перед судом совместно с предпринимателем Виктором Железновым. Их обвиняли в мошенничестве, а экс-министра сельского хозяйства Оренбургской области — еще и в получении взятки.

Напомним, следствие полагало, что в 2015–2016 гг. Маслов и Железнов вместе похитили выделенные из федерального и регионального бюджетов в качестве субсидий 103 млн рублей. Предполагается, что министр мог содействовать в получении субсидии, а бизнесмен ее потратил не на создание нового сельхозпредприятия, а на увеличение товарной мощности уже существующего производства.

Задержали обоих еще в июне 2018 года. Сначала рассматривать уголовное дело предполагалось в Оренбурге. Но там все время что-то мешало: то судья возвращал дело для устранения нарушений, то подсудимые никак не могли ознакомиться с обвинением, и следствие требовало ограничить сроки для этого.

В итоге Генпрокуратура обратилась в Шестой кассационный суд для определения другого города для рассмотрения дела. Так материал оказался в Самаре. В Самаре рассмотрение тоже шло не быстро.

В какой-то момент судья Иван Бедняков был вынужден по требованию гособвинителя изменить Маслову и Железнову меры пресечения, поскольку обвиняемые периодически не являлись на заседания и даже, не уведомляя суд, уезжали в другие регионы. Меру пресечения Маслову сменили с залога на запрет определенных действий, а Железнова отправили в СИЗО. Еще одним препятствием для рассмотрения дела в суде стали "эпидемии". Почему-то заседания десятки раз откладывались из-за болезней подсудимых, защитников и даже судьи.

29 июня Маслова приговорили к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки (то есть в миллион), с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок пять лет, с лишением почетного звания "Почетный работник агропромышленного комплекса России" и классного чина "Государственный советник Российской Федерации 2 класса".

Железнова отпустили за истечением сроков давности. Маслов подал жалобу на свой приговор в Самарский областной суд. В апелляционной инстанции изучили материалы и на днях оставили первый судебных акт без изменения.