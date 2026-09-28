Агенты пытались доказать, что экс-футболист "Крыльев" должен 90 тысяч долларов, но не смогли

Самарский областной суд вынес решение по иску агента ФИФА Александра Осипова к футболисту Бенхамину Гарре. Последний перешел из самарской команды "Крылья Советов" в бразильскую "Васко да Гама".

Как объяснил суду Осипов, между ним (как агентом ФИФА), ассоциированным посредником и Бенхамином было заключено мандатное (агентское) соглашение. По этому соглашению агент ФИФА и посредник должны были получить вознаграждение за трансферную операцию (после перехода Бенхамина из "КС" в "Клуб ди Регатас Васко да Гама"). Контракт с бразильским футбольным клубом был подписан 24 февраля 2025 года.

"В интересах сторон, с ведома и разрешения клуба и игрока, они участвовали и содействовали в переговорах, процедурах и договоренностях, чтобы игрок мог подписать наилучший трудовой контракт, который был бы выгоден с точки зрения его экономических и спортивных интересов", — указано в представленных суду материалах.

Предметом подписанного соглашения было комиссионное вознаграждение в пользу агента ФИФА и ассоциированного посредника, подлежащее уплате игроком. Оно составляло 90000 долларов США по официальному курсу валют в рублях на день оплаты (валюта, в которой будет произведена оплата). Сумма должна была быть выплачена в семь рабочих дней с момента подписания контракта. Но, мол, что-то пошло не так.

Истцы говорят: изначально самарский футбольный клуб за уход футболиста запросил у ФК "Васко да Гама" компенсацию в 7 млн евро. Это "Васко да Гама" не устроило из-за большого размера. Больше ФК "Васко да Гама" напрямую в ФК "Крылья Советов" не обращался. Однако футболист является клиентом футбольного агентства Footfeel ISМ, расположенного в Испании (Мадрид), которое управляет карьерой многих спортсменов. Руководителем этого агентства является гражданин Испании. А одним из партнеров по бизнесу этого испанца является гражданин Грузии. В итоге через "знакомых знакомых" и вышли на Осипова. Клуб "Крылья Советов" уговорили снизить размер компенсации с 7 млн евро до 3 млн евро. С выплатой "комиссионки" же трудности якобы начались из-за санкций в отношении России со стороны Европейского Союза. Осуществить перевод денег из Испании в Россию не представлялось возможным. Деньги должны были перевести еще одни знакомый, а затем с ними бы рассчитались "взаимозачётами". Тем более что у одного бразильца на счетах в ПАО "ГПБ" оставались денежные средства в рублях, которые он тоже не мог перевести за границу из-за санкций. Однако, даже для перечисления внутри РФ суммы 90000 евро в рублях РФ по официальному курсу ЦБ РФ, необходимо предоставить документ-основание. Для этого был составлен проект договора.

Как отметил суд Октябрьского района, оригинал агентского договора служителям Фемиды не предоставили. Одна сторона утверждала, что договор был заключен путем обмена сообщениями по электронной почте. Другая сторона — что договора не было, да и вообще футболист не знал ни о каких договоренностях вокруг него, у него есть только один официальный агент.

"Представленная переписка в мессенджерах в данном конкретном случае не позволяет достоверно установить, что сообщения (документы) исходят от сторон по спору", — отметил суд Октябрьского района Самары.

В итоге районный суд решил, что никакие 90 тысяч долларов никому не полагаются. Областной суд на днях оставил вердикт в силе.