В Самаре будут судить студента, ставшего дроппером за 7 тыс. рублей

Следственным управлением УМВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 18-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Как установили следователи, в декабре прошлого года молодой человек откликнулся на предложение о быстром заработке. За передачу своих персональных данных и сведений о банковской карте он получил 7 тыс. рублей. После этого фигурант утратил контроль над счетом. Поступившие на него деньги впоследствии были заблокированы после признания операции подозрительной.
Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на территории Самары. Студент колледжа признал вину и пояснил, что неизвестный, получивший данные его карты и персональные сведения, убедил его в законности действий, сообщив, что счет необходим для вывода денег из казино.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. В целях обеспечения гражданского иска на расчетный счет фигуранта наложен арест.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках