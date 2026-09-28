В Самаре будут судить студента, ставшего дроппером за 7 тыс. рублей

Следственным управлением УМВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 18-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как установили следователи, в декабре прошлого года молодой человек откликнулся на предложение о быстром заработке. За передачу своих персональных данных и сведений о банковской карте он получил 7 тыс. рублей. После этого фигурант утратил контроль над счетом. Поступившие на него деньги впоследствии были заблокированы после признания операции подозрительной.

Сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека на территории Самары. Студент колледжа признал вину и пояснил, что неизвестный, получивший данные его карты и персональные сведения, убедил его в законности действий, сообщив, что счет необходим для вывода денег из казино.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу. В целях обеспечения гражданского иска на расчетный счет фигуранта наложен арест.