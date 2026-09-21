Обязательные работы не вразумили: за миллионный долг по алиментам родитель получил год колонии

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Житель Чапаевска долгое время не исполнял родительские обязательства перед сыном. По данным регионального ГУФССП, за уклонение от уплаты алиментов его привлекли к административной ответственности, а именно - назначили 20 часов обязательных работ. Но даже после их отбытия должник не приступил к погашению долга.