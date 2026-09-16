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Преступления Происшествия

Тольяттинец пытался заказать убийство бывшей жены и еще двух человек, но отправился колонию

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти суд вынес приговор мужчине, который пытался организовать убийство трех человек — бывшей супруги, ее брата и их общего знакомого. Мотивом стали затянувшийся развод и спор из‑за имущества, сообщает региональная прокуратура.

За расправу над жертвами он пообещал наемнику 7 млн рублей. Мужчина передал исполнителю оружие и аванс в 500 тыс. руб., а также потребовал фотодоказательства совершенного преступления.

Однако наемник не стал исполнять заказ: он предупредил тех, кому угрожала опасность, сам пришел в правоохранительные органы, сдал оружие и согласился помочь в раскрытии преступления. Чтобы вывести заказчика на чистую воду, правоохранители инсценировали убийство, а после этого заказчика задержали.

В суде фигурант вину не признал. "Подсудимый указал, что пистолет и фотоотчет исполненного заказного убийства ему подбросили", - уточняют в прокуратуре Самарской области.

В итоге суд назначил тольяттинцу наказание за организацию приготовления к убийству двух и более лиц по найму, а также за незаконные приобретение и передачу огнестрельного оружия в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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