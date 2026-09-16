Тольяттинец пытался заказать убийство бывшей жены и еще двух человек, но отправился колонию

В Тольятти суд вынес приговор мужчине, который пытался организовать убийство трех человек — бывшей супруги, ее брата и их общего знакомого. Мотивом стали затянувшийся развод и спор из‑за имущества, сообщает региональная прокуратура.
За расправу над жертвами он пообещал наемнику 7 млн рублей. Мужчина передал исполнителю оружие и аванс в 500 тыс. руб., а также потребовал фотодоказательства совершенного преступления.
Однако наемник не стал исполнять заказ: он предупредил тех, кому угрожала опасность, сам пришел в правоохранительные органы, сдал оружие и согласился помочь в раскрытии преступления. Чтобы вывести заказчика на чистую воду, правоохранители инсценировали убийство, а после этого заказчика задержали.
В суде фигурант вину не признал. "Подсудимый указал, что пистолет и фотоотчет исполненного заказного убийства ему подбросили", - уточняют в прокуратуре Самарской области.
В итоге суд назначил тольяттинцу наказание за организацию приготовления к убийству двух и более лиц по найму, а также за незаконные приобретение и передачу огнестрельного оружия в виде 11 лет и 6 месяцев лишения свободы.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках