Пенсионер задержан за убийство знакомого в Кинель‑Черкасском районе

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Преступление произошло 8 сентября в квартире потерпевшего. 61‑летний житель Отрадного подозревается в убийстве 39‑летнего знакомого, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области