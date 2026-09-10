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Преступления Происшествия

Доверчивая пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам 18 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Тольятти обратилась местная 65-летняя жительница, которая сообщила, что отдала злоумышленникам выплаты, полученные от государства, и деньги, которые под различными предлогами взяла взаймы у знакомых, — всего свыше 18 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Несмотря на памятки, размещенные в подъезде и доступных общественных местах, женщина поверила незнакомке, которая позвонила ей поздно вечером. Незнакомка представилась работником пенсионного фонда и рассказала об ошибке — якобы в системе произошел сбой, и жительнице Тольятти не в полном объеме перечислили причитающиеся выплаты после трагической смерти родственника.

Под предлогом "исправления ошибки" и "оформления доплаты" звонившая убедила пенсионерку, что нужно срочно подтвердить платежеспособность — якобы система не пропускает перерасчет, пока на счете нет определенной суммы. Чтобы "не потерять уже начисленные средства", женщине велели обналичить деньги и передать их "курьеру фонда", который якобы доставит средства в казначейство для корректного зачисления.

Далее с пенсионеркой связывались другие лица, каждый раз придумывая новые поводы: то "сработала блокировка", то "нужно оплатить комиссию", то "требуется идентификация через передачу наличных". Каждый раз к ней приезжал новый курьер. Женщина, находясь в состоянии сильного стресса и искренне веря, что спасает свои выплаты, снимала деньги со счетов, занимала у знакомых и передавала наличные прибывавшим курьерам.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Гид потребителя

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