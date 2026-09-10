Доверчивая пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам 18 млн рублей

В полицию Тольятти обратилась местная 65-летняя жительница, которая сообщила, что отдала злоумышленникам выплаты, полученные от государства, и деньги, которые под различными предлогами взяла взаймы у знакомых, — всего свыше 18 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Несмотря на памятки, размещенные в подъезде и доступных общественных местах, женщина поверила незнакомке, которая позвонила ей поздно вечером. Незнакомка представилась работником пенсионного фонда и рассказала об ошибке — якобы в системе произошел сбой, и жительнице Тольятти не в полном объеме перечислили причитающиеся выплаты после трагической смерти родственника.
Под предлогом "исправления ошибки" и "оформления доплаты" звонившая убедила пенсионерку, что нужно срочно подтвердить платежеспособность — якобы система не пропускает перерасчет, пока на счете нет определенной суммы. Чтобы "не потерять уже начисленные средства", женщине велели обналичить деньги и передать их "курьеру фонда", который якобы доставит средства в казначейство для корректного зачисления.
Далее с пенсионеркой связывались другие лица, каждый раз придумывая новые поводы: то "сработала блокировка", то "нужно оплатить комиссию", то "требуется идентификация через передачу наличных". Каждый раз к ней приезжал новый курьер. Женщина, находясь в состоянии сильного стресса и искренне веря, что спасает свои выплаты, снимала деньги со счетов, занимала у знакомых и передавала наличные прибывавшим курьерам.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках