Устал ждать водителя: житель Большеглушицкого района угнал авто у односельчанина

В Большеглушицком районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в угоне автомобиля односельчанина, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию Большеглушицкого района обратился 79-летний местный житель, который сообщил о пропаже принадлежащей ему Lada Priora. Он пояснил, что по просьбе односельчанина повез его в соседний район. На обратном пути пожилой водитель договорился с пассажиром заехать в одно из сел по личным делам.
Вернувшись к месту парковки, мужчина не нашел свой автомобиль и односельчанина, добрался до дома на попутном транспорте и, поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился в полицию.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль в одном из дворов. На вопросы полицейских ранее не судимый 47-летний житель дома пояснил, что устал ждать водителя, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и добрался до дома, планируя в дальнейшем вернуть транспорт собственнику.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Сотрудники органов внутренних дел вернули автомобиль законному владельцу, а подозреваемый принес потерпевшему свои извинения.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках