Устал ждать водителя: житель Большеглушицкого района угнал авто у односельчанина

В Большеглушицком районе полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого в угоне автомобиля односельчанина, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию Большеглушицкого района обратился 79-летний местный житель, который сообщил о пропаже принадлежащей ему Lada Priora. Он пояснил, что по просьбе односельчанина повез его в соседний район. На обратном пути пожилой водитель договорился с пассажиром заехать в одно из сел по личным делам.

Вернувшись к месту парковки, мужчина не нашел свой автомобиль и односельчанина, добрался до дома на попутном транспорте и, поняв, что самостоятельно с ситуацией не справится, обратился в полицию.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили автомобиль в одном из дворов. На вопросы полицейских ранее не судимый 47-летний житель дома пояснил, что устал ждать водителя, воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и добрался до дома, планируя в дальнейшем вернуть транспорт собственнику.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Сотрудники органов внутренних дел вернули автомобиль законному владельцу, а подозреваемый принес потерпевшему свои извинения.