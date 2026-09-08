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Преступления Происшествия

Житель Тольятти отдал мошенникам почти 1,5 млн руб., желая купить автомобиль

ТОЛЬЯТТИ. 8 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти в полицию обратился 50‑летний житель Центрального района, пострадавший от действий мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина рассказал, что давно хотел приобрести автомобиль и, увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту. Он перешел по ссылке, нашел вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что у него много покупателей на этот автомобиль, но проблем с покупкой не возникнет, если перечислить 100% оплату на расчетный счет, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото транспортного средства с разных ракурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет 1,38 млн рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.

На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денег.

Гид потребителя

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