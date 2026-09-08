Житель Тольятти отдал мошенникам почти 1,5 млн руб., желая купить автомобиль

В Тольятти в полицию обратился 50‑летний житель Центрального района, пострадавший от действий мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мужчина рассказал, что давно хотел приобрести автомобиль и, увидев рекламу сайта по продаже подержанных машин, решил осуществить свою мечту. Он перешел по ссылке, нашел вариант, устраивавший его по описанию и цене. Продавец заверил, что у него много покупателей на этот автомобиль, но проблем с покупкой не возникнет, если перечислить 100% оплату на расчетный счет, указанный в договоре. При этом, для достоверности, он прислал фото транспортного средства с разных ракурсов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. По указанию так называемого "менеджера" мужчина получил на электронную почту договор. Не вчитавшись в его содержание, он перевел на указанный счет 1,38 млн рублей. После этого "продавец" перестал выходить на связь — не отвечал на сообщения и звонки, а сайт, где была размещена реклама, оказался заблокирован.
На основании заявления потерпевшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции ведут розыск лиц, причастных к хищению денег.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках