В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения бродячего пса на ребенка

Следователь регионального СК возбудил уголовное дело по факту нападения безнадзорной собаки на ребенка в Самаре, передает пресс-служба СУ СКР по региону.

Происшествие произошло во дворе дома по ул. Партизанской - на ребенка напала безнадзорная собака и укусила его.

По поручению и.о. руководителя следственного управления СКР по Самарской области Михаила Ламонова возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках предварительного расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных", - отмечается в сообщении.