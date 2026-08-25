Тольяттинку подозревают в дропперстве, ее ждет суд

В отношении 23-летней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело за незаконную передачу своей банковской карты другому лицу (ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, не позднее февраля 2026 г. фигурантка по ранее достигнутой договоренности передала другому лицу открытую на свое имя банковскую карту, привязанную к расчетному счету. Женщина предоставила другому лицу электронное средство платежа вместе со сведениями доступа к управлению для осуществления неправомерных банковских операций.

Расследование уголовного дела продолжается.