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Преступления Происшествия

Тольяттинку подозревают в дропперстве, ее ждет суд

ТОЛЬЯТТИ. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении 23-летней жительницы Тольятти возбуждено уголовное дело за незаконную передачу своей банковской карты другому лицу (ч. 3 ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей"). Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области. 

По данным следствия, не позднее февраля 2026 г. фигурантка по ранее достигнутой договоренности передала другому лицу открытую на свое имя банковскую карту, привязанную к расчетному счету. Женщина предоставила другому лицу электронное средство платежа вместе со сведениями доступа к управлению для осуществления неправомерных банковских операций.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление разъясняет гражданам, что в соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом от 24.06.2025 N 176-ФЗ в статью 187 УК РФ установлена уголовная ответственность для лиц, предоставляющих свои банковские карты и реквизиты в целях осуществления незаконных финансовых операций (дропперов).

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