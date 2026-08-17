Селяне из Похвистнево похитили 15 млн рублей у матери погибшего участника СВО

Управление ФСБ по Самарской области пресекло противоправную деятельность двух жителей региона, причастных к хищению денег у матери участника СВО, погибшего в результате исполнения воинского долга. Об этом сообщает пресс-служба облУФСБ.
Двое жителей Похвистнево — 54-летний мужчина и 38-летняя женщина — обещали помочь матери погибшего военнослужащего в получении социальных выплат, однако, пользуясь доверием, незаконно завладели деньгами в размере 15 млн рублей.
Как уточнили в следственном комитете, на похищенные деньги злоумышленники купили дом и два автомобиля. Кроме того, потерпевшую заверили, что для нее была приобретена квартира, однако право собственности на жилое помещение фигурантами было оформлено на подставное лицо.
"В ходе следствия на все вышеуказанное движимое и недвижимое имущество был наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий", — отмечается в сообщении СУ СКР по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере". Мужчина заключен под стражу, женщина на время следствия будет находиться под домашним арестом.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках