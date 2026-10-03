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Преступления Происшествия

Рецидивистка из Сызрани вновь предстанет перед судом за дропперство

СЫЗРАНЬ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 44-летней местной жительницы, которая стала соучастницей мошенников, обманувших мужчину из Владикавказа, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 

Мошенники познакомились с жертвой на сайте знакомств и под различными предлогами убедили перевести более 70 тыс. руб. на указанные счета. Когда мошенники попытались выманить дополнительные деньги и обвинили мужчину в "пособничестве врагу", потерпевший обратился в полицию.

В ходе расследования полицейские проанализировали банковские выписки потерпевшего и установили, что часть похищенных средств поступила на счета 44-летней жительницы Сызрани. Женщина была задержана.

Как выяснилось в ходе допроса, сызранка решила быстро заработать и за вознаграждение в 2 тыс. руб. передала неизвестному человеку данные банковских карт, оформленных в двух разных банках, пароли от них, паспортные данные и сим-карту, зарегистрированную на её имя. Таким образом её счета стали использоваться для приёма похищенных средств.

Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ранее женщина уже была судима. Следователи вручили ей копию обвинительного заключения, дела соединены в одно производство и направлены в суд.

Материалы в отношении организаторов преступной схемы выделены в отдельное производство — их поиск продолжается.

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Последние комментарии

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