Рецидивистка из Сызрани вновь предстанет перед судом за дропперство

В Сызрани завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимой 44-летней местной жительницы, которая стала соучастницей мошенников, обманувших мужчину из Владикавказа, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Мошенники познакомились с жертвой на сайте знакомств и под различными предлогами убедили перевести более 70 тыс. руб. на указанные счета. Когда мошенники попытались выманить дополнительные деньги и обвинили мужчину в "пособничестве врагу", потерпевший обратился в полицию.
В ходе расследования полицейские проанализировали банковские выписки потерпевшего и установили, что часть похищенных средств поступила на счета 44-летней жительницы Сызрани. Женщина была задержана.
Как выяснилось в ходе допроса, сызранка решила быстро заработать и за вознаграждение в 2 тыс. руб. передала неизвестному человеку данные банковских карт, оформленных в двух разных банках, пароли от них, паспортные данные и сим-карту, зарегистрированную на её имя. Таким образом её счета стали использоваться для приёма похищенных средств.
Уголовное дело возбуждено по двум эпизодам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Ранее женщина уже была судима. Следователи вручили ей копию обвинительного заключения, дела соединены в одно производство и направлены в суд.
Материалы в отношении организаторов преступной схемы выделены в отдельное производство — их поиск продолжается.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках