Дело о гибели пары из Ульяновска на зиплайне в Кинельском районе ушло в суд

В Кинеле завершили расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в оказании небезопасной услуги, приведшей к гибели двух человек, сообщает региональный следком.

По данным следствия, 23 августа 2025 г. 37‑летние мужчина и женщина катались на зиплайне. Во время спуска канат оборвался, и пара упала с большой высоты. Полученные травмы оказались смертельными: мужчина погиб на месте, а женщина умерла в тот же день в больнице.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ( "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц").

Появились подробности о подозреваемых в смерти двух человек на зиплайне В уголовном деле о гибели двух человек при катании на зиплайне в Самарской области фигурируют двое подозреваемых. Один из них уже был судим в связи с похожей ситуацией.

Сейчас расследование окончено, обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.