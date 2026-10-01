Дело о гибели пары из Ульяновска на зиплайне в Кинельском районе ушло в суд

В Кинеле завершили расследование уголовного дела против местного жителя, которого обвиняют в оказании небезопасной услуги, приведшей к гибели двух человек, сообщает региональный следком.
По данным следствия, 23 августа 2025 г. 37‑летние мужчина и женщина катались на зиплайне. Во время спуска канат оборвался, и пара упала с большой высоты. Полученные травмы оказались смертельными: мужчина погиб на месте, а женщина умерла в тот же день в больнице.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 238 УК РФ( "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц").
Сейчас расследование окончено, обвинительное заключение утверждено, и в ближайшее время материалы дела поступят в суд для рассмотрения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках