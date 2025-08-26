Появились подробности о подозреваемых в смерти двух человек на зиплайне

В уголовном деле о гибели двух человек при катании на зиплайне в Самарской области фигурируют двое подозреваемых. Один из них уже был судим в связи с похожей ситуацией.

Напомним, ЧП в Кинельском районе Самарской области произошло 23 августа. Как рассказывали в соцсетях очевидцы, девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, якобы во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку забрала "скорая". Организаторы, как утверждает очевидец, помощь не оказывали.

Сотрудники кинельского отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). По версии следствия, во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты и получили смертельные травмы. Как пояснили в Следственном комитете, девушка скончалась в тот же день в медицинском учреждении. Сейчас идет расследование.

Источники Волга Ньюс рассказали, что подозреваемыми стали два человека. Это Михаил Холбутаев и Екатерина Хамидуллина. Причем, информация с предложениями покататься на зиплайне от имени Холбутаева выдается поисковиками, но сами посты удалены.

Холбутаев уже был судим за аналогичное преступление. Это было после ЧП на мосту через реку Томь в 2018 году. 22-летний Холбутаев тогда организовал аттракцион в Северске: люди прыгали с моста на веревке. Один раз веревка оборвалась. Прыгавшие с ней мужчина и женщина сильно ударились о лед. Холбутаеву грозил реальный срок, но он быстро оказал помощь пострадавшим и выплатил компенсацию. С учетом этого наказание суд избрал условное.