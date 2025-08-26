16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Появились подробности о подозреваемых в смерти двух человек на зиплайне У жительницы Сызрани похитили полмиллиона рублей Тольяттинца обвиняют в кредитном мошенничестве на 7,2 млн рублей Мебельщика из Самары будут судить за обман 20 клиентов В Самарской области два человека погибли при катании на зиплайне

Преступления Происшествия

Появились подробности о подозреваемых в смерти двух человек на зиплайне

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 388
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В уголовном деле о гибели двух человек при катании на зиплайне в Самарской области фигурируют двое подозреваемых. Один из них уже был судим в связи с похожей ситуацией.

Напомним, ЧП в Кинельском районе Самарской области произошло 23 августа. Как рассказывали в соцсетях очевидцы, девушка и мужчина приехали из Ульяновска и катались по одному и парами на зиплайне (спуск по стальному канату). По словам очевидца, якобы во время катания организатор резко дернул трос при спуске. Трос зацепился за несущие канаты и перетер их, в том числе резервный. Люди упали. Мужчина умер на месте, девушку забрала "скорая". Организаторы, как утверждает очевидец, помощь не оказывали.

Сотрудники кинельского отдела СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек"). По версии следствия, во время спуска произошел обрыв каната, в результате чего потерпевшие упали с большой высоты и получили смертельные травмы. Как пояснили в Следственном комитете, девушка скончалась в тот же день в медицинском учреждении. Сейчас идет расследование.

Источники Волга Ньюс рассказали, что подозреваемыми стали два человека. Это Михаил Холбутаев и Екатерина Хамидуллина. Причем, информация с предложениями покататься на зиплайне от имени Холбутаева выдается поисковиками, но сами посты удалены.

Холбутаев уже был судим за аналогичное преступление. Это было после ЧП на мосту через реку Томь в 2018 году. 22-летний Холбутаев тогда организовал аттракцион в Северске: люди прыгали с моста на веревке. Один раз веревка оборвалась. Прыгавшие с ней мужчина и женщина сильно ударились о лед. Холбутаеву грозил реальный срок, но он быстро оказал помощь пострадавшим и выплатил компенсацию. С учетом этого наказание суд избрал условное. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Вера Корн 16 февраля 2025 10:14 Стало известно, где могут быть части тел экс-главы Самары Виктора Тархова и его супруги

Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

Sky_ KoT 06 февраля 2025 05:21 Внучку экс-мэра Самары Виктора Тархова задержали по подозрению в его убийстве

Весёлая семейка🙂

Οлеся Κнязева 10 декабря 2024 09:52 Многодетная мать из Самары продала право на отцовство пяти мигрантам

Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31