В Самарской области осудят работника предприятия за аферы с получением выплат

В Самарской области будут судить 54-летнего бывшего работника одного из промышленных предприятий региона за аферы с получением выплат более чем на 70 тыс. руб., сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В июле прошлого года фигурант, работая слесарем на предприятии, подал в отдел кадров заявление о предоставлении компенсационной выплаты за арендуемое жилье, при этом указал сведения, не соответствующие действительности о своем проживании, а также предоставил заведомо поддельный договор аренды квартиры, копии выписки ЕГРН на дом, расположенный вне городского округа Самара, и своего паспорта. Сотрудник отдела кадров, изучив документы, согласовал выплату компенсации за аренду жилья".

В течение года из бюджета предприятия на счет работника неправомерно начислялись денежные средства на оплату аренды. В результате противоправных действий злоумышленника публичному акционерному обществу причинен ущерб в размере 72 тыс. рублей.

В июле текущего года сотрудники Управления МВД России по г. Самаре по поступившему от представителя организации заявлению провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили причастность фигуранта к противоправной деятельности.

В настоящее время фигуранту вручена копия обвинительного заключения, материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Ранее не судимому мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вину в совершенных деяниях обвиняемый признал и полностью возместил причиненный ущерб.