Бухгалтер самарского колледжа стала фигурантом уголовного дела за отмывание денег

Главный бухгалтер Самарского колледжа строительства и предпринимательства обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств).

В период с октября 2023 г. по сентябрь 2024 г. главный бухгалтер, зная о решении ее супруга, трудоустроенного в колледже на должность водителя, прекратить трудовые отношения и уволиться из колледжа, не внесла в списки и реестры на перечисление сотрудникам заработной платы сведения о фактическом невыполнении ее супругом должностных обязанностей.

Соответственно, на счет водителя перечислялась зарплата. Колледжу причинен ущерб на сумму более 100 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Самарский районный суд Самары для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.