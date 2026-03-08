16+
Преступления Происшествия

Тольяттинец вынес из магазина товар на 8 тыс. рублей и угодил в уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 8 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В полицию Автозаводского района Тольятти обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что неизвестный похитил с прилавка бытовую продукцию, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Согласно представленным документам, причиненный заявителю ущерб составил более 8 000 рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников торговой точки, изъяли записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент хищения, и документацию.

Полицейские составили и распространили ориентировку с описанием злоумышленника среди личного состава тольяттинского гарнизона полиции. Один из участковых уполномоченных полиции, получив ориентировку, узнал ранее судимого за имущественные преступления безработного 34-летнего жителя многоквартирного дома, проживающего на его административном участке. Его задержали и доставили в полицию.

В ходе опроса задержанный вину признал, раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием. На вопросы полицейских мужчина ответил, что часть похищенного товара использовал самостоятельно, а часть продал прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и выявлять дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного.

