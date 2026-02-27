Жительницу Самары обвиняют в фиктивной регистрации 56 иностранцев

В Самаре перед судом предстанет 52-летняя местная жительница, которую обвиняют в фиктивной регистрации 56 иностранцев (ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"), сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские установили, что в своей комнате в общежитии, расположенном на Заводском шоссе, женщина обеспечила временную регистрацию уроженцев различных стран. Злоумышленница выступила для иностранцев принимающей стороной и незаконно за денежное вознаграждение в общей сумме 28 тыс. руб. поставила их на миграционный учет через МФЦ.

Участковый уполномоченный полиции и сотрудники подразделения по вопросам миграции провели осмотр помещения, принадлежащего злоумышленнице, опросили соседей и удостоверились, что жилище не предназначено для проживания такого количества людей. Фактически проживание иностранных граждан по данному адресу не планировалось.

Нарушившие миграционное законодательство иностранцы понесли ответственность в соответствии с законодательством, в том числе сняты с регистрационного учета.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.