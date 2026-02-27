16+
Объявлен конкурс проектов по обустройству туристического кода центра города

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерством туризма Самарской области в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" объявлен конкурсный отбор среди муниципальных образований, обладающих статусом городского округа Самарской области либо городского округа с внутригородским делением на реализацию проектов по развитию общественной территории, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города.

Фото: Министерство туризма СО

Основными целями разработки и реализации мероприятий является создание привлекательной туристической среды с учётом социально-экономических, историко-культурных факторов и инфраструктуры, объединения основных объектов туристического показа в единое привлекательное архитектурно-культурное пространство. Данная мера государственной поддержки позволит обустроить туристические и наиболее посещаемые общественные локации нашего региона, объединить ключевые объекты притяжения и места отдыха горожан и гостей Самарской области.

Срок подачи документации от муниципального образования осуществляется с 26 февраля по 10 марта.

Документы принимают по адресу: 443071, г. Самара, ул. Волжский проспект, 19, кабинет 22 (с 10:00 до 17:00 часов, перерыв на обед с 13:00 до 14:00), 8 (846) 214-71-94; адрес электронной почты: mintourism@samregion.ru.

