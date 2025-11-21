Самарский проект "Крылья Победы" участвует в народном голосовании всероссийской премии "Больше, чем путешествие"

До 5 декабря каждый житель Самарской области может принять участие в народном голосовании Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" и отдать свой голос в поддержку регионального проекта "Крылья Победы". Проголосовать за проект Самарской области "Крылья Победы" можно в официальном сообществе премии во "ВКонтакте".

Самарский проект по развитию промышленного туризма патриотической направленности "Крылья Победы" — уже в финале Всероссийской премии. Сейчас формируется общественная оценка проектов, и результаты народного голосования будут учитываться вместе с экспертными оценками очных защит.

Представленный министерством туризма Самарской области маршрут объединяет историю и современность, демонстрирует преемственность поколений и инновационный подход к развитию промышленности. Он включает посещение предприятий и современных производств, а также встречи с ветеранами промышленной отрасли нашего региона. Особое внимание уделяется демонстрации передовых инновационных производств, олицетворяющих технологический рывок в будущее.

"Развитие промышленного туризма, увеличение количества предприятий Самарской области, готовых принимать туристов и проводить экскурсии, способствует не только развитию турпотенциала региона, но также повышает интерес молодежи к рабочим профессиям и высокотехнологичным отраслям", — отмечала ранее министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Поддержать проект Самарской области "Крылья Победы" можно до 5 декабря. Итоги будут объявлены 24 декабря на церемонии в Национальном центре "Россия".