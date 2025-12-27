16+
Туризм

Авито Путешествия: Самарская область вошла в топ-15 регионов по числу бронирований посуточных квартир

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авито Путешествия подвели итоги 2025 года. В сегменте аренды квартир чаще всего россияне снимали "однушки" (доля: 46%) и студии (29%). Доля двухкомнатных квартир составила 21%, трехкомнатных — 3%.

Как и год назад, самым популярным регионом стала Московская область, на второе место вышла Ленинградская область, обогнав Краснодарский край, который по итогам 2025 г. замыкает топ-3. Также в пятерку лучших вошли Татарстан (то же место, что и в 2024 г.) и Ставропольский край (+3 позиции за год). Год к году сильнее всего выросло число бронирований в Крыму, Забайкальском крае, Тыве, Еврейской АО и Республике Алтай.

В сегменте аренды загородного жилья количество бронирований на Авито росло в два с половиной раза активнее, чем в сегменте квартир. Как и год назад, самым популярным регионом стала Карелия, на втором месте также Краснодарский край, на третье поднялся Крым (+5 мест за год, самый заметный прирост среди топ-15). Также в пятерку лидеров вошли Московская область (-1 место за год) и Республика Алтай (позиция не изменилась). Год к году сильнее всего выросло число бронирований в Камчатском крае, Алтайском крае, Московской области, Чечне, Архангельской области и Красноярском крае.

В сегменте отелей больше всего номеров в 2025 г. забронировали в Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской области, Крыму и Татарстане. А в сегменте глэмпингов, как и год назад, самым популярным регионом стала Московская область, на второе место поднялся Татарстан (+1), обогнав Карелию (-1), которая расположилась на третьем месте. Также в топ-5 этого года воли Краснодарский край (место не изменилось) и Свердловская область (+2). По сравнению с прошлым годом количество бронирований глэмпингов прибавило 85%.

"Мы ожидаем, что к 2030 году объем рынка жилья вне дома превысит отметку в 2 трлн рублей, а основными драйверами станут рост средней стоимости ночи, расширение географии поездок по России и увеличение их числа. Традиционно на летний период пришлось почти половина от всех годовых бронирований, при этом путешественники более гибко подходили к маршруту и ситуативно его меняли, чаще выбирали малые города и отправлялись в поездки ради посещения фестивалей и других событий", — прокомментировал директор Авито Путешествий Артем Кромочкин.

Средняя длительность поездки по итогам года составила три — четыре дня. Практически в любой точке страны туристы могли подобрать подходящее жилье на Авито Путешествиях: в пиковые летние месяцы в сервисе было доступно 510 тыс. объектов, а витрина отелей год к году выросла на 22%. В 2025 г. средняя ежемесячная аудитория Авито Путешествий составила 15,2 млн человек.

