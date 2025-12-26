16+
Туризм Общество

В Страховом Доме ВСК подвели итоги туристического сезона 2025 года — антирейтинг "опасных" стран возглавил Таиланд

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Таиланд и Египет стали лидерами по числу обращений российских туристов за медицинской помощью — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Чаще всего во время путешествий отдыхающие сталкиваются с проблемами с ЖКТ. В среднем во время отпуска с проблемами со здоровьем сталкиваются до 2% туристов.

По оценкам Страхового Дома ВСК, в 2025 году наибольшее число обращений в рамках туристического страхования поступило из Таиланда (31% обратившихся). Чаще всего россияне во время поездок в эту страну сталкиваются с острым гастроэнтеритом — экзотические блюда в сочетании с непривычным климатом негативно сказываются на здоровье организма.

На втором месте в антирейтинге самых "опасных" для туристов стран — Египет (25%). Самой распространённой причиной обращений за медицинской помощью также становятся проблемы с ЖКТ. В жарком климате блюда быстро портятся, иногда еще в процессе приготовления. Кроме того, традиционно туристы в Египте сталкиваются с травмами, в том числе получают порезы от кораллов, укус рыб и т. д. Стоит помнить, что подобные повреждения требуют тщательного ухода — при высоких температурах воздуха есть риск развития нагноений раны и других осложнений.

За последний год, особенно с момента введения безвизового режима, вырос туристический поток в Китай. Аналогично увеличивается и число обращений — до 8% страховых случаев с путешественниками в 2025 году было зафиксировано в Поднебесной. Чаще всего отдыхающие сталкиваются с отравлениями или острыми аллергическими реакциями на местную пищу.

В топе причин проблем со здоровьем у туристов в 2025 году также обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы, возникающее преимущественно в теплых странах у туристов старше 50 лет. Это связано с повышением нагрузки на организм во время длительного перелёта, а также долгой адаптацией к жаркому и влажному климату, который тяжелее переносить в старшем возрасте.

