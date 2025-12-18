В 2025 году россияне всё чаще покупали еду и оплачивали путешествия в онлайне

Российский рынок онлайн-покупок уверенно растёт. За 11 месяцев 2025 года число покупателей в интернет-магазинах и приложениях (без учёта маркетплейсов) выросло на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом потребительские привычки и структура трат продолжает меняться. Такие результаты показало исследование СберАналитики ― части проекта "Итоги года со Сбером 2025".

Быстрее всего увеличивается доля онлайн-покупок из продовольственных магазинов. Сегодня на заказы продуктов приходится четверть всех онлайн-расходов (24%), причём за год доля этой категории выросла на 4,6 процентных пункта. Вторая по объёму трат категория — услуги (18%). Здесь лидерами спроса стали турагентства (4%) и образовательные учреждения (4%). Замыкают тройку лидеров непродовольственные магазины: пользователи чаще всего оплачивали онлайн товары для строительства и ремонта (4%), одежду и аксессуары (3%), бытовую технику и электронику (2%).

Самые крупные онлайн-покупки связаны с планированием поездок. Средний чек в турагентствах — 19,2 тыс. рублей, на авиабилеты — 18,4 тыс., а на бронирование отелей — 12,4 тыс. Высокий средний чек также характерен для мебели и предметов интерьера — 15,2 тыс. рублей, бытовой техники и электроники — 7,9 тыс.

Большинство покупателей интернет-магазинов — женщины (57%). На них пришлось 53% онлайн-трат. Наиболее "женскими" категориями по доле расходов стали товары для красоты и здоровья (87%), хобби и увлечения (79%), канцтовары (74%), благотворительные ассоциации (74%) и домашние животные (73%). Мужчины лидируют в тратах, связанных с автотранспортом: запчасти и аксессуары (85%), аренда авто (77%), автодилеры (77%), топливо и автосервис (68%).

Ядром платёжеспособной аудитории стали люди в возрасте 35–44 лет — на их долю приходится 39% всех онлайн-трат, они составляют 37% от всех покупателей. При этом молодёжь от 18 до 24 лет отвечает за треть (33%) всех потраченных сумм. Наиболее активны они в категориях аренды автотранспорта (53% трат совершает молодёжь 18–34 лет) и при заказе фастфуда (51%).

География среднего чека отражает экономическое разнообразие регионов. Самые высокие средние суммы за онлайн-покупку зафиксированы в Чукотском автономном округе (1733 рубля), Москве (1561 рубль), Ямало-Ненецком автономном округе (1455 рублей), Ненецком автономном округе (1430 рублей), Мурманской области (1393 рубля), Санкт-Петербурге (1370 рублей), Московской области (1362 рубля), Камчатском крае (1345 рублей), Магаданской области (1282 рубля) и Ханты-Мансийском автономном округе (1232 рубля).

Исследование СберАналитики подготовлено с помощью аналитической панели "Мониторинг экономики регионов" и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и 7 млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учётом их отраслевых и региональных особенностей.