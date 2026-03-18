В Волжском районе в этом году будут возведены три ФАПа и врачебная амбулатория

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой района Александром Шарковым с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.
Поликлиника в Воскресенке оказывает медицинскую помощь более чем 6,5 тысячам жителей, проживающих не только в самом поселке, но и в близлежащих селах Журавли и Зелененький.
Как рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко, в медицинском учреждении работают врачи педиатры, терапевты, стоматолог, акушерка, функционирует дневной стационар, а также по графику приезжают узкие специалисты и мобильные комплексы — флюорограф и маммограф.
Андрей Орлов подчеркнул, что медицинская инфраструктура района активно развивается.
"В прошлом мы открыли новую поликлинику в поселке городского типа Смышляевка, которая рассчитана на 1062 посещения в смену. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и за счет средств областного бюджета на территории Волжского района возвели пять фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в поселках Журавли и Зелененький и врачебную амбулаторию в Рощинском", — отметил министр.
В этом году продолжится обновление учреждений здравоохранения.
"По поручению губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем модернизировать объекты здравоохранения. В трех селах района за счет средств областного бюджета построим новые ФАПы и врачебную амбулаторию, также будем прорабатывать вопрос о включении поликлиники в Воскресенке в программу капитального ремонта", — прокомментировал Андрей Орлов.
По словам Александра Шаркова забота о здоровье жителей является безусловным приоритетом.
"Развитие медицины в районе достигло больших успехов. Возведение медицинских объектов для жителей отдаленных населенных пунктов — это доступ к первичной медицинской помощи в шаговой доступности, без необходимости долгих поездок. Мы продолжаем планомерно обновлять и модернизировать наши медицинские учреждения. Вместе с министром мы пообщались с медицинским персоналом и обсудили перспективы развития медицинской отрасли в Волжском районе", — подчеркнул глава Волжского района.
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
