В Волжском районе в этом году будут возведены три ФАПа и врачебная амбулатория

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов совместно с главой района Александром Шарковым с рабочим визитом посетили поликлиническое отделение в поселке Воскресенка.

Поликлиника в Воскресенке оказывает медицинскую помощь более чем 6,5 тысячам жителей, проживающих не только в самом поселке, но и в близлежащих селах Журавли и Зелененький.

Как рассказал главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко, в медицинском учреждении работают врачи педиатры, терапевты, стоматолог, акушерка, функционирует дневной стационар, а также по графику приезжают узкие специалисты и мобильные комплексы — флюорограф и маммограф.

Андрей Орлов подчеркнул, что медицинская инфраструктура района активно развивается.

"В прошлом мы открыли новую поликлинику в поселке городского типа Смышляевка, которая рассчитана на 1062 посещения в смену. В рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Владимировича Путина и за счет средств областного бюджета на территории Волжского района возвели пять фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе в поселках Журавли и Зелененький и врачебную амбулаторию в Рощинском", — отметил министр.

В этом году продолжится обновление учреждений здравоохранения.

"По поручению губернатора региона Вячеслава Андреевича Федорищева мы продолжаем модернизировать объекты здравоохранения. В трех селах района за счет средств областного бюджета построим новые ФАПы и врачебную амбулаторию, также будем прорабатывать вопрос о включении поликлиники в Воскресенке в программу капитального ремонта", — прокомментировал Андрей Орлов.

По словам Александра Шаркова забота о здоровье жителей является безусловным приоритетом.

"Развитие медицины в районе достигло больших успехов. Возведение медицинских объектов для жителей отдаленных населенных пунктов — это доступ к первичной медицинской помощи в шаговой доступности, без необходимости долгих поездок. Мы продолжаем планомерно обновлять и модернизировать наши медицинские учреждения. Вместе с министром мы пообщались с медицинским персоналом и обсудили перспективы развития медицинской отрасли в Волжском районе", — подчеркнул глава Волжского района.