В Новокуйбышевской нефтехимической компании прошла акция "Я — Донор"

В Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в нефтехимический комплекс ПАО "НК "Роснефть") состоялась очередная акция по сдаче крови "Я — Донор", приуроченная к Году единства народов России.

Волонтерское мероприятие проводится на предприятии с 2016 года в рамках корпоративной программы "Платформа добрых дел". Для удобства сотрудников дважды в год — весной и осенью — на производственную площадку приезжает мобильная станция переливания крови. Перед донацией участники проходят необходимую подготовку и медицинское обследование.

Апрельская акция стала уже 21-й по счету. В этот раз в ней приняли участие почти 100 сотрудников предприятия, благодаря чему региональный банк крови пополнился на 35,5 литров. За все время проведения акции к донорскому движению присоединились почти 1300 работников, суммарно сдано более 600 литров крови.

С каждым годом число участников растет — среди них как опытные доноры, так и новички, впервые решившие внести вклад в помощь пациентам медицинских учреждений региона.

"Сдаю кровь не в первый раз, порядка восьми раз. Примером для меня стала моя жена, потом я тоже решил попробовать и втянулся. Появилась даже ответственность. Поэтому я всегда с коллегами в первых рядах на сдачу крови. Для меня донорство — значимое мероприятие, это моя посильная помощь для нуждающихся в крови людей. Хорошо, что предприятие может создавать такие условия для того, чтобы сотрудники могли сдавать кровь непосредственно здесь, на площадке", — рассказал сотрудник предприятия Александр Епифанов.

По словам доноров, возможность сдать кровь на мобильном пункте делает участие в акции доступным и не требует отрыва от рабочего процесса.

Следуя принципам социальной ответственности, "Роснефть" развивает донорское движение в рамках корпоративной волонтерской программы "Платформа добрых дел". В этом году к донорским акциям по всей стране присоединились более трех тысяч сотрудников дочерних обществ компании, многие из которых являются постоянными донорами.