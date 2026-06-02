В Самаре 2 июня на ул. Панова открылась новая детская поликлиника

Во вторник, 2 июня, в Октябрьском районе Самары на ул.Панова, 12 открылась новая детская поликлиника. Современный объект оснащен необходимым оборудованием, укомплектован специалистами и будет принимать более 24 тыс. ребят. С работой поликлиники ознакомился губернатор Вячеслав Федорищев.

Ранее медицинская помощь детям Октябрьского района оказывалась в трех приспособленных помещениях на первых этажах жилых домов. Условия много лет требовали улучшений, не хватало медицинского оборудования, на месте не было возможности получить консультации узких специалистов и пройти диагностические исследования.

Новая детская поликлиника на ул. Панова построена с учетом всех современных требований. Ее общая площадь в 2,5 раза больше, чем в старых помещениях, 500 посещений в смену. В поликлинике размещены вся участковая служба (28 участков), дошкольно-школьное отделение, кабинеты узкопрофильных врачей, отделения физиотерапии, эндоскопии и рентгенологии, кабинет ультразвуковой диагностики, процедурный кабинет. В новом здании два фильтр-бокса с отдельными входами: разделены потоки маленьких пациентов, чтобы предотвратить распространение инфекций. Организовано отделение неотложной помощи с двумя выездными бригадами. Созданы комфортные условия для детей и их родителей: навигация, доступ маломобильных групп, игровые комнаты. В штате поликлиники — около 100 человек медицинского персонала, включая 64 врачей.

У персонала есть возможности для удобной работы и отдыха. Это первая подобная крупная детская поликлиника в Самаре. Объект построен благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Губернатор Вячеслав Федорищев оценил, какие условия созданы в поликлинике, пообщался с родителями маленьких пациентов и врачами.

"В старом здании были маленькие кабинеты, тесно. Специалисты очень хорошие, но вот условия требовали улучшений. Новое здание поликлиники — современный ремонт, просторно, очень комфортно, здесь все есть в одном месте", — рассказала жительница Самары Камила Мельник.

"Долгожданный и очень нужный объект. Рад, что жители довольны. В учреждении трудятся замечательные и квалифицированные специалисты. Мы и дальше будем модернизировать сферу здравоохранения. Ведем эту работу совместно с профессиональным сообществом, в том числе с коллегами из СамГМУ. Вуз оказывает нам помощь как в части консультаций, советов, аналитики, так и в подготовке кадров. Благодарен ректору Александровичу Владимировичу Колсанову за сотрудничество!", — отметил глава региона.

Ректор СамГМУ обратил внимание, что в поликлинике трудится много молодых врачей, выпускников вуза.

"Учреждение является одним из топовых для прохождения практики стажировок наших студентов. Это дополнительная возможность обучаться в совершенно новых условиях. Мы увидели, что поликлиника оснащена мощным оборудованием, что очень важно", — подчеркнул ректор СамГМУ.

"Октябрьский район — один из самых молодых и густонаселенных в Самаре. Здесь довольно много соцобъектов, но определенная нехватка все равно ощущается. В прошлом году завершили проектирование земельных участков под строительство здесь трех школ и трех садиков общей вместимостью более 2,4 тысячи детей. Новый соцобъект можно будет построить в том числе и рядом с новой детской поликлиникой на улице Николая Панова. В ближайшее время благоустроим большую парковку рядом. Отмечу, что хорошие возможности для развития инфраструктуры дают национальные проекты, в которых Самара принимает самое активное участие", — сказал глава города Самара Иван Носков.

Вячеслав Федорищев отметил, что в регионе будет продолжена работа по развитию здравоохранения. "Это часть программы социального-экономического развития Самарской области и ключевая задача Народной программы партии "Единая Россия". Развитие здравоохранения — наш приоритет", — подчеркнул глава региона.

Напомним, что недавно в Самарской областной детской клинической больнице им. Н. Н. Ивановой начал работать новый операционно-реанимационный модуль. Дополнительно губернатором было принято решение, что со следующего года будет начат ремонт основного корпуса больницы.