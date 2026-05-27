В Самаре прошла масштабная акция против курения

На базе специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Самарской области состоялась межведомственная профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню отказа от курения, который отмечается 31 мая. Мероприятие организовано отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера при поддержке регионального министерства здравоохранения.
Главная цель — напомнить: курение остается одним из ключевых факторов риска развития онкологических заболеваний. Однако у проблемы есть и второе, не менее опасное измерение. Как подчеркнули специалисты МЧС, непотушенная сигарета — одна из основных причин бытовых пожаров.
Для участников мероприятия работали тематические площадки. Состоялось показательное боевое развертывание пожарного расчета с подачей воды, соревнования сотрудников МЧС на скорость экипировки. Все желающие смогли принять участие во флешмобе "Сигарета или конфета", где табачные изделия обменивались на сладкий подарок.
"Информационно-профилактическое мероприятие направлено на сохранение здоровья и соблюдение принципов пожарной безопасности. Курение способствует возникновению более 16 видов онкологических заболеваний органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы и других. В рамках акции мы призываем жителей отказаться от вредной привычки, которая несет угрозу здоровью и жизни людей", — рассказала заведующая отделением медицинской профилактики Самарского областного клинического онкологического диспансера Ирина Окунева.
Специалисты отделения медицинской профилактики прочитали лекцию о влиянии курения на развитие онкологических заболеваний, современных возможностях профилактики и принципах здорового образа жизни. Сотрудники МЧС прошли профилактический осмотр врача-онколога областного диспансера на предмет опухолей наружных локализаций. Также сотрудники МЧС провели для студентов-медиков практическое занятие: рассказали и показали, как правильно действовать при пожаре, пользоваться средствами пожаротушения и вести себя в чрезвычайных ситуациях.
"Каждый день мы выезжаем на бытовые пожары, основной причиной которых является неосторожное обращение с огнем и курение. Рекомендуем отказаться от курения, аккуратно обращаться с огнем и иметь дома первичные средства огнетушения — огнетушитель", — отметил начальник Специализированной пожарной спасательной части ГУ МЧС России по Самарской области Константин Воронов.
Акция организована в рамках регионального проекта "Здоровье для каждого" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента России Владимира Путина и в целях профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни.
