У жителей Самарской области есть возможность повлиять на благоустройство территорий

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", включенного с 2025 г. в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", продолжается шестое Всероссийское онлайн‑голосование за объекты благоустройства.

В голосовании зафиксировано свыше 12,6 млн голосов — это более 76% от результата прошлого года. Особенно активны жители Самарской области: здесь свое мнение выразили уже более 350 тыс. человек.

Голосование охватывает 88 регионов РФ и г. Байконур- всего 1 979 муниципальных образований. На выбор представлено 6 794 объекта (парки, набережные, скверы, площади, пешеходные улицы, дворы). В Самарской области голосование проходит в 33 муниципалитетах.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил: " Преобразования городов уже давно вышли за рамки обычного благоустройства. Мы создаем новые точки притяжения, которые становятся центрами общественной жизни. Все это стало возможно именно благодаря голосам неравнодушных, заинтересованных развитием своих городов и населенных пунктов жителей".

Принять участие могут граждане РФ старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.