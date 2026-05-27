У жителей Самарской области есть возможность повлиять на благоустройство территорий

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", включенного с 2025 г. в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни", продолжается шестое Всероссийское онлайн‑голосование за объекты благоустройства.

В голосовании зафиксировано свыше 12,6 млн голосов — это более 76% от результата прошлого года. Особенно активны жители Самарской области: здесь свое мнение выразили уже более 350 тыс. человек.

Голосование охватывает 88 регионов РФ и г. Байконур- всего 1 979 муниципальных образований. На выбор представлено 6 794 объекта (парки, набережные, скверы, площади, пешеходные улицы, дворы). В Самарской области голосование проходит в 33 муниципалитетах.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил: " Преобразования городов уже давно вышли за рамки обычного благоустройства. Мы создаем новые точки притяжения, которые становятся центрами общественной жизни. Все это стало возможно именно благодаря голосам неравнодушных, заинтересованных развитием своих городов и населенных пунктов жителей".

Принять участие могут граждане РФ старше 14 лет с подтвержденной учетной записью на портале Госуслуг.

Способы голосования:

единая цифровая платформа: zagorodsreda.gosuslugi.ru;
мобильное приложение "Госуслуги. Решаем вместе";
чат‑бот в мессенджере MAX;
при поддержке волонтеров на базе экосистемы "Добро.РФ".
Срок завершения голосования — 12 июня 2026 года.

 

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

