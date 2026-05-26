Путь к знаниям станет комфортнее: в Самарской области отремонтируют дороги к школам, колледжам и вузам

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
К началу учебного года в Самарской области обновят 109 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, сообщает Минтранс Самарской области.

Фото: Анна Сидорова

В 2026 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы охватят 46 участков, причем 78 км из них — это школьные маршруты.

В Волжском районе капитально отремонтируют трассу к Лопатинской школе. По этому маршруту автобус перевозит 90 детей из соседних сел. В настоящее время ведутся работы по ремонту съездов, в ближайшее время начнется укладка асфальтового покрытия.

В Самаре запланировано обновление 30 дорожных участков. Особое внимание уделят ул. XXII Партсъезда (протяженность 1,9 км), рядом с которой расположены два детских сада, школа и колледж.

В Тольятти на ул. Карбышева, ведущей к политехническому колледжу, уже начали фрезеровать старое покрытие.

Последние комментарии

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

