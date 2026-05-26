Путь к знаниям станет комфортнее: в Самарской области отремонтируют дороги к школам, колледжам и вузам

К началу учебного года в Самарской области обновят 109 км дорог, ведущих к образовательным учреждениям, сообщает Минтранс Самарской области.
В 2026 г. по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" отремонтируют дороги, ведущие к детским садам, школам, колледжам и вузам. Работы охватят 46 участков, причем 78 км из них — это школьные маршруты.
В Волжском районе капитально отремонтируют трассу к Лопатинской школе. По этому маршруту автобус перевозит 90 детей из соседних сел. В настоящее время ведутся работы по ремонту съездов, в ближайшее время начнется укладка асфальтового покрытия.
В Самаре запланировано обновление 30 дорожных участков. Особое внимание уделят ул. XXII Партсъезда (протяженность 1,9 км), рядом с которой расположены два детских сада, школа и колледж.
В Тольятти на ул. Карбышева, ведущей к политехническому колледжу, уже начали фрезеровать старое покрытие.
