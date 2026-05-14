Мэрия Самары приглашает на городской субботник

16 мая в Самаре пройдет общегородской субботник, ранее отмененный из-за непогоды в апреле. Генеральная уборка Самары после зимы уже завершена, но проблемные точки всегда найдутся, поэтому мэрия ждет всех на субботнике.
"Инвентарь, мешки и хорошее настроение - за нами, час-полтора личного времени - за вами, желание сделать город чище и красивее - за всеми!" - приглашает администрация города.
Точки сбора:
- Советский район - ул. Гагарина, №№ 108-110 и ул. Гагарина, 137. Начало в 09:00.
- Промышленный район - озеро Сабур (пересечение улиц Мирной и Украины). Начало в 10:00.
- Красноглинский район - бульвар Е.Шпаковой от ул. Мира до ул. Устинова (в районе домов Золотухина, №№ 2-46) и сквер у ДК "Искра". Начало в 09:00.
- Октябрьский район - ул. Советской Армии, 266, сквер "Гагаринский"; ул. Мичурина, 64. Начало в 09:00.
- Железнодорожный район - скверы по ул. Дзержинского, №№ 12, 20; ул. Революционная, 160; ул. Спортивная, 10. Начало в 08:00.
- Самарский район - ул. Алексея Толстого, 1 (спортивная площадка). Начало в 10:00.
- Кировский район - пр. Юных Пионеров, 154а (школа). Начало в 09:00
- Ленинский район - ул. Чернореченская, 8, корп. 5. Начало в 09:00.
- Куйбышевский район - ул. Утевская, №№ 12-20; ул. Дружбы народов, №№ 2, 4, 6. Начало в 09:00.
Вход свободный, то есть без регистрации!
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????