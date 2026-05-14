Мэрия Самары приглашает на городской субботник

16 мая в Самаре пройдет общегородской субботник, ранее отмененный из-за непогоды в апреле. Генеральная уборка Самары после зимы уже завершена, но проблемные точки всегда найдутся, поэтому мэрия ждет всех на субботнике.

"Инвентарь, мешки и хорошее настроение - за нами, час-полтора личного времени - за вами, желание сделать город чище и красивее - за всеми!" - приглашает администрация города.

Точки сбора:

Советский район - ул. Гагарина, №№ 108-110 и ул. Гагарина, 137. Начало в 09:00.

Промышленный район - озеро Сабур (пересечение улиц Мирной и Украины). Начало в 10:00.

Красноглинский район - бульвар Е.Шпаковой от ул. Мира до ул. Устинова (в районе домов Золотухина, №№ 2-46) и сквер у ДК "Искра". Начало в 09:00.

Октябрьский район - ул. Советской Армии, 266, сквер "Гагаринский"; ул. Мичурина, 64. Начало в 09:00.

Железнодорожный район - скверы по ул. Дзержинского, №№ 12, 20; ул. Революционная, 160; ул. Спортивная, 10. Начало в 08:00.

Самарский район - ул. Алексея Толстого, 1 (спортивная площадка). Начало в 10:00.

Кировский район - пр. Юных Пионеров, 154а (школа). Начало в 09:00

Ленинский район - ул. Чернореченская, 8, корп. 5. Начало в 09:00.

Куйбышевский район - ул. Утевская, №№ 12-20; ул. Дружбы народов, №№ 2, 4, 6. Начало в 09:00.

Вход свободный, то есть без регистрации!