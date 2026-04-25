В Самаре перенесли субботник, планировавшийся на 25 апреля Власти рассказали, кому могут повторно включить отопление Всевидящее око: ИИ начал следить за порядком в Самаре и Тольятти "Т Плюс" переносит гидравлические испытания тепловых сетей в Тольятти из-за погоды

Иван Носков: "Несмотря на непогоду, на общегородской субботник в Самаре вышли более 33 тыс. человек"

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Несмотря на перенос даты общегородского субботника из-за непогоды, навести порядок на улицах Самары вышли более 33 тыс. человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил в своем канале в MAX глава города Иван Носков.

канал Ивана Носкова в MAX

"Вчера приняли решение о переносе общегородского субботника из-за неблагоприятных погодных условий. Но сегодня были те, кто и в непогоду готов выйти в разных районах на уборку — более 33 тыс. человек, — написал мэр. — Команда администрации города вышла на уборку в районе ул. Краснодонской. Участия жителей не предполагалось, договорились, что при отсутствии дождя наведем на этой территории порядок своими силами — я, мои заместители, руководители департаментов. Дополнительно усилились коллективами и спецтехникой городских служб. Убирали мусор, корчевали пни, поправили ограждение контейнерной площадки, расчистили подход к поликлинике и высадили около нее рябины. Поручил внимательнее следить за подходами и проездами к медучреждениям".

По словам Ивана Носкова, территория на Краснодонской большая и заброшенная. Такие участки встречаются в Самаре. Причем как муниципальные, так и частные, которые владельцы используют не по назначению или совсем забросили.

"С прошлого года проводим инвентаризацию таких земель, далее будем работать совместно с минградом региона. Какие-то участки, вероятно, можно вернуть в собственность города, а на муниципальных запланировать создание общественных пространств или строительство соцобъектов", — считает глава Самары.

В итоге сегодняшних субботников собрали 900 тонн мусора. В погрузке и перевозке задействовали 348 единиц техники. Иван Носков выразил благодарность всем организаторам за оперативность — быстро развернули и выдачу инвентаря в районах тем, кто вышел во дворах и сквериках, и погрузку-вывоз мусора.

"И, конечно, огромное спасибо всем, кто и в ветреную дождливую погоду вышел наводить чистоту в любимом городе! Вы все — большие молодцы. Благодарю за работу!", — заключил мэр, добавив, что новая дата общегородского субботника будет выбрана в мае. Мероприятие состоится при благоприятной погоде.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

