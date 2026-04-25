Иван Носков: "Несмотря на непогоду, на общегородской субботник в Самаре вышли более 33 тыс. человек"

Несмотря на перенос даты общегородского субботника из-за непогоды, навести порядок на улицах Самары вышли более 33 тыс. человек. Об этом в субботу, 25 апреля, сообщил в своем канале в MAX глава города Иван Носков.

"Вчера приняли решение о переносе общегородского субботника из-за неблагоприятных погодных условий. Но сегодня были те, кто и в непогоду готов выйти в разных районах на уборку — более 33 тыс. человек, — написал мэр. — Команда администрации города вышла на уборку в районе ул. Краснодонской. Участия жителей не предполагалось, договорились, что при отсутствии дождя наведем на этой территории порядок своими силами — я, мои заместители, руководители департаментов. Дополнительно усилились коллективами и спецтехникой городских служб. Убирали мусор, корчевали пни, поправили ограждение контейнерной площадки, расчистили подход к поликлинике и высадили около нее рябины. Поручил внимательнее следить за подходами и проездами к медучреждениям".

По словам Ивана Носкова, территория на Краснодонской большая и заброшенная. Такие участки встречаются в Самаре. Причем как муниципальные, так и частные, которые владельцы используют не по назначению или совсем забросили.

"С прошлого года проводим инвентаризацию таких земель, далее будем работать совместно с минградом региона. Какие-то участки, вероятно, можно вернуть в собственность города, а на муниципальных запланировать создание общественных пространств или строительство соцобъектов", — считает глава Самары.

В итоге сегодняшних субботников собрали 900 тонн мусора. В погрузке и перевозке задействовали 348 единиц техники. Иван Носков выразил благодарность всем организаторам за оперативность — быстро развернули и выдачу инвентаря в районах тем, кто вышел во дворах и сквериках, и погрузку-вывоз мусора.

"И, конечно, огромное спасибо всем, кто и в ветреную дождливую погоду вышел наводить чистоту в любимом городе! Вы все — большие молодцы. Благодарю за работу!", — заключил мэр, добавив, что новая дата общегородского субботника будет выбрана в мае. Мероприятие состоится при благоприятной погоде.