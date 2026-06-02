В Самаре ул. Ташкентскую топит стоками

В понедельник, 1 июня, в Самаре на ул. Ташкентской в районе пересечения с пр. Карла Маркса произошло коммунальное ЧП. Поток воды из колодца полноводным ручьем течет по проезжей части и тротуарам, доходя по ул. Советской до ул. Ставропольской.
Фото в редакцию прислали очевидцы, добавив, что пешеходы не могут перейти улицу, а вода отдает запахом канализации.
В "РКС-Самара" корреспонденту Волга Ньюс пояснили, что специалисты компании работают на месте со вчерашнего дня. В компании отметили, что, по предварительным данным, возникновение потока связано с сильным ливнем, прошедшим накануне, последствия которого наслоились на неисправность канализации.
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????