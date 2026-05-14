"Т Плюс" и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 мкрн в Самаре

Энергетики "Т Плюс" совместно с активистами Общероссийского народного фронта посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей. Цель — обсудить со старшими по домам благоустройство, которое будет восстановлено после проведения всех запланированных работ.
В ходе ремонтной кампании "Т Плюс" заменит более 2300 метров теплосети в 14 микрорайоне Самары. Благодаря этому повысится надёжность теплоснабжения 37 многоквартирных жилых домов, двух социальных учреждений и трёх организаций. Основные работы по обновлению инженерных систем будут выполнены до начала сентября, после чего энергетики приведут в порядок газоны, пешеходные дорожки и внутридворовые автомобильные проезды.
"С этого года мы совместно с ОНФ будем выборочно посещать места плановых ремонтов до их начала, а также после завершения работ. Это необходимо для фиксации первоначального состояния объектов и оценки качества итогового благоустройства", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Отдельно участники встречи обсудили правила содержания охранных зон тепловых сетей. В частности, в их пределах запрещена высадка деревьев и размещение игровых комплексов. Безопасное размещение таких объектов будет согласовано с энергетиками и представителями районных администраций.
