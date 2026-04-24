ЖКХ и благоустройство

Власти рассказали, кому могут повторно включить отопление

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ответили на вопросы о повторном включении отопления.

Напомним, отопительный сезон в регионе завершился на прошлой неделе, однако из-за вернувшейся прохладной погоды возникают вопросы о повторном запуске отопления.

В минэнергетики и ЖКХ заявили, что отопление заново повсеместно подключать не планируется. Дело в том, что это технически сложно. 

"После официального завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации начинают плановые работы: сливают системы, проводят гидравлические испытания, опрессовку труб, ремонтируют оборудование, переводят персонал на другие задачи. Если система уже разобрана или осушена — быстро запустить её заново в отдельном доме или даже районе не получится", - поясняется в канале ведомства в Мах.

Также в министерстве обращают внимание, что апрель и май — это время, когда одни жители мерзнут, а другие задыхаются от жары. В начале месяца, когда внезапно потеплело, было столько же жалоб на "перетоп", сколько сейчас на холод. Часть потребителей просит отключить тепло как можно раньше (это экономически оправдано), другая — оставить до последнего.

Исключение сделают для социальных учреждений. "Если в школе, детском саду или больнице становится холодно, учреждение может направить заявку теплоснабжающей организации, и тепло возобновят индивидуально. Такая возможность есть", - заверяют в министерстве.

При этом среднесуточная температура на улице не опускается до значений, при которых начинается отопсезон. 

"Да, погода капризная. Но серьёзных оснований для массового перезапуска отопления нет и законных предпосылок тоже. Ситуация штатная, переходная, и она случается каждый год. МинЖКХ на постоянной основе мониторит данный вопрос. На 5 мая прогнозируется повышение температуры до 17 градусов", - отметили в ведомстве.

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

