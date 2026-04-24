Власти рассказали, кому могут повторно включить отопление

В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области ответили на вопросы о повторном включении отопления.
Напомним, отопительный сезон в регионе завершился на прошлой неделе, однако из-за вернувшейся прохладной погоды возникают вопросы о повторном запуске отопления.
В минэнергетики и ЖКХ заявили, что отопление заново повсеместно подключать не планируется. Дело в том, что это технически сложно.
"После официального завершения отопительного сезона ресурсоснабжающие организации начинают плановые работы: сливают системы, проводят гидравлические испытания, опрессовку труб, ремонтируют оборудование, переводят персонал на другие задачи. Если система уже разобрана или осушена — быстро запустить её заново в отдельном доме или даже районе не получится", - поясняется в канале ведомства в Мах.
Также в министерстве обращают внимание, что апрель и май — это время, когда одни жители мерзнут, а другие задыхаются от жары. В начале месяца, когда внезапно потеплело, было столько же жалоб на "перетоп", сколько сейчас на холод. Часть потребителей просит отключить тепло как можно раньше (это экономически оправдано), другая — оставить до последнего.
Исключение сделают для социальных учреждений. "Если в школе, детском саду или больнице становится холодно, учреждение может направить заявку теплоснабжающей организации, и тепло возобновят индивидуально. Такая возможность есть", - заверяют в министерстве.
При этом среднесуточная температура на улице не опускается до значений, при которых начинается отопсезон.
"Да, погода капризная. Но серьёзных оснований для массового перезапуска отопления нет и законных предпосылок тоже. Ситуация штатная, переходная, и она случается каждый год. МинЖКХ на постоянной основе мониторит данный вопрос. На 5 мая прогнозируется повышение температуры до 17 градусов", - отметили в ведомстве.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????