В Тольятти отремонтируют девять хоккейных кортов

В понедельник, 1 июня, в Тольятти приступили к ремонту хоккейных кортов во дворах и на общественных территориях. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.
"В прошлом году мы уже предусматривали в бюджете средства на эти цели, благодаря чему впервые за долгое время смогли обновить три хоккейных корта. В этом году по моему поручению расходы по данному виду работ были увеличены — это позволит нам втрое увеличить объем и восстановить девять кортов", - уточнил мэр.
Подрядчик зашел на следующие адреса:
- б-р Ленина, 16 и 22;
- б-р Ленина, 21;
- ул. Голосова, 99.
Срок завершения работ по этим и двум другим объектам — до конца августа 2026 года. Еще четыре корта будут готовы к зиме.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????