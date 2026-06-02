В Тольятти отремонтируют девять хоккейных кортов

В понедельник, 1 июня, в Тольятти приступили к ремонту хоккейных кортов во дворах и на общественных территориях. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

"В прошлом году мы уже предусматривали в бюджете средства на эти цели, благодаря чему впервые за долгое время смогли обновить три хоккейных корта. В этом году по моему поручению расходы по данному виду работ были увеличены — это позволит нам втрое увеличить объем и восстановить девять кортов", - уточнил мэр.

Подрядчик зашел на следующие адреса:

б-р Ленина, 16 и 22;

б-р Ленина, 21;

ул. Голосова, 99.

Срок завершения работ по этим и двум другим объектам — до конца августа 2026 года. Еще четыре корта будут готовы к зиме.