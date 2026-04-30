Правительство Самарской области выделит "Т Плюс" субсидию почти на 839 млн рублей Минград вынес решение по высотной застройке в центре Самары В ПЗЗ Самары закрепят требования к цветовым гаммам новых застроек Губернатор отправил в отставку министра транспорта Самарской области Самарский минстрой ведет переговоры с крупными девелоперами

Правительство Самарской области выделит "Т Плюс" субсидию почти на 839 млн рублей

САМАРА. 30 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области опубликовало решение о предоставлении субсидии ПАО "Т Плюс". Из региональной казны акционерному обществу планируют выделить 839 млн рублей.

Фото: Анна Сидорова

Целевая статья расходов, указанная в документе — "финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Самарской области".

В пресс-службе ПАО "Т Плюс" подтвердили, что субсидия будет выделена на реконструкцию и капремонт теплосетей в Самаре.

Напомним, в ноябре 2025 года прокуратура Самарской области представила неутешительные данные: из 150 тыс. объектов ЖКХ, эксплуатируемых в регионе, в замене нуждаются почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% объектов газоснабжения. В докладах надзорного ведомства фигурировали фразы "взрывной рост аварийности" и "аварийность зашкаливает".

Критический уровень износа объектов ЖКХ (более 64%), по мнению прокуратуры, обусловливает высокую аварийность: за 2024-2025 гг. по официальным данным произошло более 2 тыс. аварий. При этом, как уточнили в надзорном ведомстве, реальное количество аварий неизвестно, так как ресурсники и муниципальные власти зачастую маскируют их под плановые работы. Министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань отметил, что выход один - усиление инвестиционных вложений компаний в перекладку сетей и снижение уровня износа.

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

