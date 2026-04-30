Правительство Самарской области выделит "Т Плюс" субсидию почти на 839 млн рублей

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области опубликовало решение о предоставлении субсидии ПАО "Т Плюс". Из региональной казны акционерному обществу планируют выделить 839 млн рублей.

Целевая статья расходов, указанная в документе — "финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и техническому перевооружению объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, расположенных на территории Самарской области".

В пресс-службе ПАО "Т Плюс" подтвердили, что субсидия будет выделена на реконструкцию и капремонт теплосетей в Самаре.

Напомним, в ноябре 2025 года прокуратура Самарской области представила неутешительные данные: из 150 тыс. объектов ЖКХ, эксплуатируемых в регионе, в замене нуждаются почти 70% объектов теплоснабжения, водоотведения, электроснабжения, 30% объектов газоснабжения. В докладах надзорного ведомства фигурировали фразы "взрывной рост аварийности" и "аварийность зашкаливает".

Критический уровень износа объектов ЖКХ (более 64%), по мнению прокуратуры, обусловливает высокую аварийность: за 2024-2025 гг. по официальным данным произошло более 2 тыс. аварий. При этом, как уточнили в надзорном ведомстве, реальное количество аварий неизвестно, так как ресурсники и муниципальные власти зачастую маскируют их под плановые работы. Министр энергетики и ЖКХ Виталий Брижань отметил, что выход один - усиление инвестиционных вложений компаний в перекладку сетей и снижение уровня износа.