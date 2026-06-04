Самарскую область включат в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут"

8 июня в Самаре состоится подписание трехстороннего Соглашения о включении Самарской области в федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут". Самарская область станет 33 регионом России, где Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" при поддержке министерства экономического развития РФ будет реализовываться проект.

В церемонии подписания соглашения примут участие губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков (онлайн), председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", создатель и куратор проекта "Императорский маршрут" Анна Громова.

Федеральный историко-культурный туристический проект "Императорский маршрут" реализуется Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" с 2017 года. Особенностью проекта является не только объединение в регионах посредством культурно-познавательного туризма объектов, связанных с Императорским Домом Романовых: мест памяти, официальных визитов, посещений и паломничеств, образовательных путешествий Великих Князей, Императорских резиденций и Великокняжеских усадеб, но и сохранение культурного наследия, создание музеев и экспозиций в сохранившихся и восстановленных исторических зданиях, установка памятных знаков и монументов, посвященных выдающимся личностям и значимым событиям 300-летней истории Императорской России.

За девять лет реализации проекта Фондом ЕСПО на "Императорском маршруте" созданы 10 музеев в сохранившихся исторических зданиях, связанных с памятью представителей Императорского Дома Романовых, их воинским и благотворительным служением: в Тобольске, Алапаевске, Калуге, Перми, Москве и Подмосковье.

По "Императорскому маршруту" в рамках национальных проектов "Культура" и "Семья" путешествие совершают дети из более чем 20 регионов России. Из Екатеринбурга в Алапаевск, из Тюмени в Тобольск курсируют брендированные поезда "Императорский маршрут" с экскурсионными группами и тематическими программами для туристов разных возрастных категорий. Фондом ЕСПО созданы 17 передвижных стендовых выставок, посвященных 300-летней истории Императорской России. Экспозиции имеют широкий просветительский охват, находят отклик в сердцах посетителей, кроме того, мобильность экспозиций позволяет представлять их в самых отдаленных уголках России от Калининграда до Новосибирска, от Алапаевска до Анадыря.

Федеральный туристический проект "Императорский маршрут" является эффективной формой популяризации отечественной истории, патриотического воспитания школьников и молодежи. Самарская область располагает богатейшим историко-культурным наследием, связанным с 300-летним периодом правления Императорского Дома Романовых. В архивах и музеях хранится немало свидетельств об Августейших посещениях Самарской губернии представителями правящей Династии, об их роли в становлении и развитии территории, их вкладе в благотворительность, образование и культуру, в укрепление роли Самары как важного торгово-промышленного центра. Символично, что небесным покровителем Самары считается святитель Алексий — митрополит Московский, особо почитаемый Императорским Домом Романовых. Память об этом святом подвижнике бережно хранят на самарской земле.

Представители Императорской Фамилии являлись попечителями многих благотворительных учреждений города, где оказывалась помощь всем категориям нуждающихся, способствовали храмоздательству и развитию железнодорожного сообщения.

О важных исторических событиях напоминают сохранившиеся памятники истории и культуры, которые могут стать объектами показа федерального туристического проекта "Императорский маршрут" в регионе, в частности: Вознесенский собор в Самаре, который посещал Император Александр II, Струковский сад, где во время визита в Самару побывал Великий Князь Александр Александрович — будущий Император Александр III, площадь имени Куйбышева (Соборная площадь), где до 1930-х годов располагался Храм Христа Спасителя, Самарский областной историко-краеведческий музей имени П. В. Алабина, весомый вклад в создание которого внес Великий Князь Николай Константинович, Музей истории города Самары имени М. Д. Челышова и другие значимые объекты.

Участие Самарской области в "Императорском маршруте" расширит туристические возможности региона, позволит увеличить количество экскурсионных маршрутов и программ культурно-познавательного туризма.

После подписания соглашения о присоединении Самарской области к "Императорскому маршруту" Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представит передвижную стендовую выставку "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне". Экспозиция подготовлена специалистами Фонда ЕСПО в сотрудничестве с Институтом всеобщей истории Российской академии наук к 110-летию начала Великой войны (1914-1918), ставшей величайшим испытанием для России. Практически все представители Императорского Дома Романовых в военное время оказывали конкретную целевую помощь фронту и пострадавшему от войны населению.

Эта деятельность выражалась в значительных пожертвованиях, в организации складов, госпиталей, лазаретов, санитарных поездов, в личной милосердной работе в лазаретах и госпиталях, в руководстве специальными Комитетами и ведомствами для обеспечения помощи раненым и больным воинам, членам их семей. Передвижная стендовая выставка "Милосердное служение представителей Императорского Дома Романовых в Великой войне" в 2024–2025 годах экспонировалась в Московской, Свердловской, Калининградской областях, Пермском крае, Республике Крым и Республике Татарстан. В Самаре выставка будет представлена впервые.

Накануне подписания соглашения о присоединении Самарской области к "Императорскому маршруту", 7 июня в Струковском саду Самары по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при поддержке правительства Самарской области, Самарской митрополии и администрации Самары пройдет благотворительная акция "День Белого Цветка", направленная на возрождение благотворительных традиций Императорского Дома Романовых, заложенных в России более ста лет назад.

День Белого Цветка пришел в нашу страну после присоединения к международной Лиге борьбы с туберкулезом. Символом борьбы с чахоткой (туберкулезом) стала белая ромашка. Первый День Белого Цветка прошел весной 1911 года в Санкт-Петербурге при поддержке Императора Николая II. "Цветочные" праздники проводились в Российской Империи вплоть до 1917 года и собирали огромные средства на различные благотворительные цели. Программа состояла из двух частей: просветительской, когда горожанам рассказывали о туберкулезе (чахотке, бугорчатке), мерах предупреждения и лечения заболевания, и благотворительного сбора. В 1912 году на нужды больных туберкулезом был собран почти 1 миллион рублей.

Личное участие в благотворительном базаре "День Белого Цветка" принимали представители Императорской Фамилии. С 1911 года Императрица Александра Федоровна провела четыре благотворительные ярмарки в Крыму. На собранные средства, а также на личные пожертвования Государыни в Массандре были построены санатории для чинов флота и Дом для выздоравливающих и переутомленных.

Благотворительная акция "День Белого Цветка" в наши дни проходит в 40 городах и 32 регионах России. Одним из инициаторов возрождения акции является Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество".

"День Белого Цветка" в Самаре состоится 7 июня в историческом центре города — в Струковском саду с 13.00 до 18.00. Гости смогут посетить благотворительную ярмарку, разнообразные мастер-классы и выступления творческих коллективов. Собранные средства будут направлены в помощь семьям участников Специальной военной операции, находящимся в трудной жизненной ситуации.

В ходе благотворительной акции Фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" представит передвижную стендовую выставку "Святитель Лука: врач, педагог, пастырь", подготовленную совместно с Институтом всеобщей истории РАН. Экспозиция посвящена жизни и духовному подвигу выдающегося хирурга, ученого и архипастыря — архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Войно-Ясенецкого).