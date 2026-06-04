Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026

В четверг, 4 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжила работать на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней ПМЭФ регион заключил 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217, 88 млрд рублей, которые также создадут условия для открытия почти 1900 новых рабочих мест.

Губернатором было подписано соглашение с группой "Уралхим" по созданию в Самарской области комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций — более 124 млрд рублей. Будет выпускаться около 1,8 млн тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.

С ГК "ЭкоНива", крупнейшим молочным холдингом России, заключено соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса. Объем инвестиций — 5 млрд рублей. Срок реализации — до 2029 года. Производственная мощность — порядка 40 тыс тонн сырого молока в год. Планируемое количество новых рабочих мест — 150.

Вячеслав Федорищев и Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и "Акрон Холдингом". Объем инвестиций — 10 млрд рублей. В том числе планируется строительство завода по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. При этом компания продолжает поддерживать социальную сферу, детско-юношеский и профессиональный спорт.

Зафиксированы договоренности с ГК "Ренова" о взаимодействии по разным направлениям: технологическое и инновационное развитие экономики, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура, туризм. Губернатор и Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг на рабочей встрече обсудили дальнейшие планы.

Самарская область и Ассоциация эксплуатантов и разработчиков автономных систем "Национальные автономные системы" будут развивать сотрудничество в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.

Также Вячеслав Федорищев провел ряд встреч и переговоров с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.