Более 217 млрд рублей инвестиций и около 1900 новых рабочих мест – делегация Самарской области продолжает работу на ПМЭФ-2026

В четверг, 4 июня, делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым продолжила работать на ХХIХ Петербургском международном экономическом форуме. По итогам двух дней ПМЭФ регион заключил 13 инвестиционных соглашений на общую сумму в 217, 88 млрд рублей, которые также создадут условия для открытия почти 1900 новых рабочих мест.
Губернатором было подписано соглашение с группой "Уралхим" по созданию в Самарской области комплекса по производству карбамида. Объем инвестиций — более 124 млрд рублей. Будет выпускаться около 1,8 млн тонн карбамида в год. Проект предусматривает создание порядка 340 новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в бюджет региона.
С ГК "ЭкоНива", крупнейшим молочным холдингом России, заключено соглашение о строительстве нового животноводческого комплекса. Объем инвестиций — 5 млрд рублей. Срок реализации — до 2029 года. Производственная мощность — порядка 40 тыс тонн сырого молока в год. Планируемое количество новых рабочих мест — 150.
Вячеслав Федорищев и Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве между Правительством Самарской области и "Акрон Холдингом". Объем инвестиций — 10 млрд рублей. В том числе планируется строительство завода по производству контактного провода и несущего троса для высокоскоростных магистралей. При этом компания продолжает поддерживать социальную сферу, детско-юношеский и профессиональный спорт.
Зафиксированы договоренности с ГК "Ренова" о взаимодействии по разным направлениям: технологическое и инновационное развитие экономики, кадровый потенциал, транспортная инфраструктура, туризм. Губернатор и Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг на рабочей встрече обсудили дальнейшие планы.
Самарская область и Ассоциация эксплуатантов и разработчиков автономных систем "Национальные автономные системы" будут развивать сотрудничество в области беспилотных авиационных и автономных систем, технологий искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры.
Также Вячеслав Федорищев провел ряд встреч и переговоров с руководителями крупных финансовых и промышленных структур.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???