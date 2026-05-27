Два самарских колледжа получат свыше 400 млн рублей на создание и развитие кластеров

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 27 мая, стали известны результаты конкурса федерального проекта "Профессионалитет". Об этом во время оперативного совещания в правительстве Самарской области сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Проект дает возможность привлечь в регион федеральное софинансирование по развитию колледжей и учреждений среднего специального образования.

Победа в конкурсе предусматривает представление грантов заведениям среднего профессионального образования на создание кластеров в 2027 году.

"От Самарской области были поданы две заявки. Федеральную поддержку получили Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Золотухина и колледж связи ПГУТИ. Они получат по 200 млн рублей из федерального бюджета. Региональный бюджет Самарской области профинансирует реализацию проекта еще на 90 млн рублей, — прокомментировал глава региона. — Это значимая сумма, которая позволяет сказать, что наши ребята, которые примут решение после 9 класса пойти в колледж, получат хорошее образование в современных помещениях на современном оборудовании".

В качестве работодателей, участников проекта, которые обеспечили интеллектуальную поддержку и софинансирование, выступили предприятие "Металлист-Самара", "Завод Продмаш", Завод приборных подшипников, представители IT-сектора самарского бизнеса.

"Хотел бы поблагодарить всех за такую вовлеченность в работу", — заключил Вячеслав Федорищев.

