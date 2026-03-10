16+
Облправительство Власть и политика

В Самаре на оперативном совещании при губернаторе рассмотрели обращения граждан

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 10 марта, на оперативном совещании в областном правительстве в рамках повестки губернатор Вячеслав Федорищев рассмотрел ряд обращений жителей и дал поручения по их отработке.

Фото: Иван Макеев

Главе региона, в частности, поступило сообщение от пациенток Красноармейской центральной районной больницы о необходимости заменить аппарат маммографии — действующий аппарат постоянно выходит из строя, качество исследований плохое, их приходится переделывать в других городах.

В этом году за счет средств областного бюджета маммограф будет заменен. По сообщению исполняющего обязанности министра здравоохранения Самарской области Сергея Вдовенко, планируется заключение контракта в апреле, с выполнением поставки до августа текущего года. После монтажа в IV квартале этого года жительницам Красноармейского района будут проводить обследования уже на современном оборудовании.

"Напоминаю, что мы в программе развития предусмотрели обновление, закупку более 7 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, том числе МРТ. В рамках этой программы такие сложные участки расшивайте. Там, где износ 100% уже давно, подавайте заявку и в этом году будем контрактоваться", — поручил губернатор.

Также Вячеславу Федорищеву направили обращение жители села Белозерки. Они обеспокоены отменой утреннего рейса автобуса маршрута № 110, который связывал село с райцентром — селом Красный Яр и центральной больницей. До ближайшей остановки на трассе идти пожилым людям очень далеко.

По поручению главы региона обращение было отработано, о решении проблемы доложил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. Уже с завтрашнего дня перевозчик приступит к обслуживанию Белозерок — остановочный пункт в селе сейчас вносят в техническую документацию и действующий реестр межмуниципальных маршрутов. Автобусы маршрута № 110 отправляются от Центрального автовокзала и остановки Красный Яр с 6:00 с интервалом каждые 20 минут до 21:40.

"Такие случаи отрабатывайте на своем уровне, не доводите до того, что это нужно рассматривать на оперативном совещании у губернатора", — обратился губернатор к врио министра.

Также на совещании были рассмотрены жалобы граждан, поступившие за неделю через соцсети. Заместитель руководителя администрации губернатора Самарской области Дина Черемушкина доложила о результатах работ по предыдущим обращениям и обозначила ряд новых проблем, которые, в основном, касаются сферы ЖКХ и недостаточно оперативной и качественной работы управляющих компаний, в том числе в части уборки наледи с крыш.

"Сейчас закончатся морозы, которые, скорее всего, станут последними в этом сезоне, начнется оттепель. Вопрос схода снега и наледи с крыш станет очень актуальным. Поэтому прошу всех глав постоянно держать ситуацию на контроле с подведомственными учреждениями, а ГЖИ вести постоянную работу с управляющими компаниями. Речь идет о безопасности людей", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

