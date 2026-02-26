Депутаты поддержали поправки к проекту областного бюджета

В четверг, 26 февраля, на заседании Самарской губернской думы в первом и втором чтениях были приняты поправки к проекту областного бюджета на 2026 и на плановый период 2027 и 2028 годов.

В заседании приняли участие первый заместитель губернатора Самарской области - председатель правительства Самарской области Виталий Шабалатов, врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра финансов Самарской области Ольга Собещанская, представители регионального правительства, прокуратуры, Счетной палаты Самарской области и многие другие.

Проект закона Самарской области "О внесении изменений в Закон Самарской области "Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", внесенным губернатором Самарской области, предлагает увеличение доходной и расходной части областного бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 годов.

"Корректировка бюджета - плановая работа, которая проводится всеми субъектами Российской Федерации. В новой редакции мы сохранили все социальные направления. Все законтрактованные объекты перешли на 2026 год и обеспечены необходимым финансированием. Бюджет на данный момент совершенно сбалансированный, он исполнимый, реальный и по срокам, и по объемам финансирования. Хочу поблагодарить и депутатов, и членов правительства от имени губернатора и от себя лично за конструктивную работу", - сказал Виталий Шабалатов.

Депутаты поддержали ряд уточнений по статьям расходов на 2026 год. Увеличение доходной части на 2026 г. составит более 147 млн рублей; увеличение расходной части на 2026 г. составит 9,5 млрд рублей. Доходная часть увеличивается за счет: дополнительных безвозмездных поступлений в 2026 г. в общей сумме 142,1 млн рублей; увеличения неналоговых доходов в 2026 г. на 5 млн рублей.

Все дополнительные средства, которые направлены на первоочередные расходы, имеют четкое целевое назначение: усиление мер поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, обеспечение безопасности населения, финансирование нацпроектов и выполнение всех социальных гарантий.

"Бюджет абсолютно выверенный, все социальные обязательства сохранены. В регионе действует 124 меры социальной поддержки, все они обеспечены финансированием. Поддержка участников СВО, семей с детьми, многодетных, других льготных категорий граждан остаются на должном уровне. Кроме того, объекты строительства, которые обеспечены финансированием, будут продолжены и закончены. Областное правительство во главе с Виталием Алексеевичем Шабалатовым провели большую работу по приоритизации параметров областного бюджета", - подчеркнул председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников.