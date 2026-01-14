16+
В правительстве Самарской области подвели итоги программы газификации за 2025 год

14 ЯНВАРЯ
Итоги федеральной и региональной программ газификации региона, а также вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования обсудили на заседании регионального штаба по газификации Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Виталий Шабалатов.

Фото: "Волжская коммуна"

Об исполнении годовых показателей по двум программам - региональной программы газификации и федеральной программы социальной газификации, реализуемой по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, - доложил врио министра энергетики и ЖКХ Виталий Брижань.
Как отметил глава ведомства, по региональной программе в 2025 г. было запланировано провести газификацию десяти населенных пунктов, создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений. Эти обязательства были выполнены.

По программе догазификации Самарской области потенциал, рассчитанный газораспределительными организациями совместно с органами местного самоуправления, составляет 44003 домовладения. В настоящее время выполнены работы по обеспечению технической возможности газификации 21690 домовладений.  Заключено 24935 договоров (94% от принятых заявок). Подключены к голубому топливу 15343 домовладения.

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство форсировало работу с просроченными договорами. В результате количество таких случаев с августа уменьшилось с 408 до 79. "Мы на этом, конечно, не останавливаемся, наша цель - ноль просроченных договоров", - подчеркнул Виталий Брижань.

По итогам федерального мониторинга Самарский регион замкнул десятку лучших по социальной газификации в 2025 году.

Особое внимание участники совещания уделили теме безопасной эксплуатации газового оборудования. В начале года произошел ряд инцидентов, связанных с нарушениями правил обращения с газовыми приборами, приведших к гибели людей. Виталий Шабалатов поручил муниципалитетам максимально усилить информационную работу, подробно разъяснить пользователям особенности эксплуатации газовых приборов и инструктировать, как избежать опасности, рекомендовать установку газовых сигнализаторов.

"Это вопросы безопасности и жизни наших граждан, произошедшие случаи просто недопустимы. Мы не можем терять людей. Глав муниципалитетов прошу уделить вопросу информирования граждан приоритетное внимание.  Доведите до людей правила безопасности, в буквальном смысле дойдите до каждого пользователя. В муниципальных районах сделать это проще, чем в городских округах. В городах подключайте управляющие компании и товарищества собственников жилья", - призвал коллег Виталий Шабалатов.

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

