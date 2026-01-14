В правительстве Самарской области подвели итоги программы газификации за 2025 год

Итоги федеральной и региональной программ газификации региона, а также вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования обсудили на заседании регионального штаба по газификации Самарской области, которое провел первый заместитель губернатора - председатель правительства региона Виталий Шабалатов.
Об исполнении годовых показателей по двум программам - региональной программы газификации и федеральной программы социальной газификации, реализуемой по прямому поручению президента Российской Федерации Владимира Путина, - доложил врио министра энергетики и ЖКХ Виталий Брижань.
Как отметил глава ведомства, по региональной программе в 2025 г. было запланировано провести газификацию десяти населенных пунктов, создать техническую возможность для подключения к газу 2608 домовладений. Эти обязательства были выполнены.
По программе догазификации Самарской области потенциал, рассчитанный газораспределительными организациями совместно с органами местного самоуправления, составляет 44003 домовладения. В настоящее время выполнены работы по обеспечению технической возможности газификации 21690 домовладений. Заключено 24935 договоров (94% от принятых заявок). Подключены к голубому топливу 15343 домовладения.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева министерство форсировало работу с просроченными договорами. В результате количество таких случаев с августа уменьшилось с 408 до 79. "Мы на этом, конечно, не останавливаемся, наша цель - ноль просроченных договоров", - подчеркнул Виталий Брижань.
По итогам федерального мониторинга Самарский регион замкнул десятку лучших по социальной газификации в 2025 году.
Особое внимание участники совещания уделили теме безопасной эксплуатации газового оборудования. В начале года произошел ряд инцидентов, связанных с нарушениями правил обращения с газовыми приборами, приведших к гибели людей. Виталий Шабалатов поручил муниципалитетам максимально усилить информационную работу, подробно разъяснить пользователям особенности эксплуатации газовых приборов и инструктировать, как избежать опасности, рекомендовать установку газовых сигнализаторов.
"Это вопросы безопасности и жизни наших граждан, произошедшие случаи просто недопустимы. Мы не можем терять людей. Глав муниципалитетов прошу уделить вопросу информирования граждан приоритетное внимание. Доведите до людей правила безопасности, в буквальном смысле дойдите до каждого пользователя. В муниципальных районах сделать это проще, чем в городских округах. В городах подключайте управляющие компании и товарищества собственников жилья", - призвал коллег Виталий Шабалатов.
