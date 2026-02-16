Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области, который он занимал с декабря 2025 г. с приставкой "врио". Как подтвердили Волга Ньюс в правительстве региона, 16 февраля станет для него последним днем в должности.

Одобеску — третий глава ведомства после отставки Константина Преснякова, руководившего департаментом информационных технологий и связи с 2020 по 2024 год. С января 2025 г. департамент был преобразован в минцифры Самарской области, которое возглавил Виктор Злобич. Он занимал эту должность до августа 2025 года. Сейчас Злобич возглавляет департамент цифрового развития Севастополя.

После ухода Злобича министерством временно управлял Павел Гокин, который занимает пост заместителя министра — руководитель управления правового и кадрового обеспечения. Его в конце декабря сменил Сергей Одобеску, работавший ранее в университетских структурах, в частности, директором Института цифрового развития СамГМУ.