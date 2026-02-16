Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области, который он занимал с декабря 2025 г. с приставкой "врио". Как подтвердили Волга Ньюс в правительстве региона, 16 февраля станет для него последним днем в должности.
Одобеску — третий глава ведомства после отставки Константина Преснякова, руководившего департаментом информационных технологий и связи с 2020 по 2024 год. С января 2025 г. департамент был преобразован в минцифры Самарской области, которое возглавил Виктор Злобич. Он занимал эту должность до августа 2025 года. Сейчас Злобич возглавляет департамент цифрового развития Севастополя.
После ухода Злобича министерством временно управлял Павел Гокин, который занимает пост заместителя министра — руководитель управления правового и кадрового обеспечения. Его в конце декабря сменил Сергей Одобеску, работавший ранее в университетских структурах, в частности, директором Института цифрового развития СамГМУ.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???