16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области В Самарской области появится Совет по территориальному развитию региона В селе Ягодное под Тольятти десятки жилых домов оказались в защитной зоне газопровода В областном правительстве обсудили подготовку к летнему сезону Мастерская управления для второго потока программы "Школа героев" прошла в администрации Самары

Облправительство Власть и политика

Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 151
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сергей Одобеску покидает пост министра цифрового развития и связи Самарской области, который он занимал с декабря 2025 г. с приставкой "врио". Как подтвердили Волга Ньюс в правительстве региона, 16 февраля станет для него последним днем в должности.

Фото: Александра Белова

Одобеску — третий глава ведомства после отставки Константина Преснякова, руководившего департаментом информационных технологий и связи с 2020 по 2024 год. С января 2025 г. департамент был преобразован в минцифры Самарской области, которое возглавил Виктор Злобич. Он занимал эту должность до августа 2025 года. Сейчас Злобич возглавляет департамент цифрового развития Севастополя.

После ухода Злобича министерством временно управлял Павел Гокин, который занимает пост заместителя министра — руководитель управления правового и кадрового обеспечения. Его в конце декабря сменил Сергей Одобеску, работавший ранее в университетских структурах, в частности, директором Института цифрового развития СамГМУ.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шехмаметьева 13 ноября 2025 08:08 Артем Ефимов: "Если мы продолжим сдерживать тариф на ТКО, это погубит отрасль"

"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 1