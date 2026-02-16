16+
Баскетбол Спорт

БК "Тольяттиазот" сыграл с чемпионами MEDIA BASKET

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
При поддержке ТОАЗа в Тольятти впервые прошел матч с участием команды MEDIA BASKET. В рамках исторического спортивного события города со звездами баскетбола на паркете встретились многократные чемпионы Тольятти, обладатели Кубка Самарской области — игроки БК "Тольяттиазот".

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В составе команды DAWGS — чемпионов 6-го сезона MEDIA BASKET — на площадку вышли известные блогеры, баскетболисты и медийные персоны. Особое внимание зрителей привлекло участие в матче главного тренера и игрока DAWGS — одного из самых титулованных спортсменов страны, чемпиона Европы, бронзового призера Олимпийских игр, популярного спортивного блогера Антона Понкрашова.

Игра стала настоящим праздником для тольяттинских болельщиков: яркое шоу, высокая скорость, жесткая борьба и незабываемая атмосфера живого спорта. Посмотреть на игру звезд баскетбола и медийных личностей пришли десятки зрителей, заполнившие трибуны спорткомплекса "Акробат".

Для поклонников баскетбола организаторы подготовили специальную программу: болельщики смогли получить автографы спортсменов и принять участие в розыгрышах призов.

Уникальный товарищеский матч стал возможным благодаря поддержке АО "Тольяттиазот" и Федерации баскетбола Тольятти. Событие подтвердило высокий статус этой спортивной дисциплины в городе и стало важной вехой в развитии связей между профессиональным и медийным спортом.

Антон Понкрашов, главный тренер и игрок команды DAWGS:

"Мы рады быть в Тольятти и сыграть с именитой командой города — БК "Тольяттиазот". Это возможность передать и приобрести новый опыт и, конечно, получить огромное удовольствие от игры с отличными баскетболистами. Такие матчи популяризируют спорт, дарят эмоции спортсменам и болельщикам — это и есть настоящий баскетбол".

Максим Треногин, руководитель по организации спортивно-оздоровительных мероприятий АО "ТОАЗ":

"Проведение матча такого уровня — важный шаг в развитии спортивной жизни Тольятти. Мы гордимся, что БК "Тольяттиазот" представляет наш город на высоком уровне и получает признание звезд баскетбола. Организация мастер-классов с участием именитых спортсменов для сотрудников компании — это уже традиция. Товарищеские матчи с такими командами, как DAWGS, — это не только ценный опыт для наших спортсменов, но и яркое событие для болельщиков".

