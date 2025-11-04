"Самара" уступила "Уралмашу" — 72:79

Во вторник, 4 ноября, БК "Самара" уступил "Уралмашу" со счетом 72:79, сообщает пресс-служба клуба. Встреча команд прошла в Екатеринбурге.

Самарцы дали хозяевам сразу же набрать ход: 7617 после шести сыгранных минут. Привычной активности Никиты Михайловского хватило, чтобы на какое-то время "заморозить" эту разницу. Но в самом начале второго периода отставание достигло уже "-20". Тут уже за дело взялся Дмитрий Чебуркин, набравший 7 очков подряд. Михайловский поддержал его порыв, а за три минуты до большого перерыва Никита Косяков подытожил рывок гостей: 27:35. Артем Чеваренков спустя минуту и вовсе сократил отставание до 6 очков. И по итогам первой половины "Самара" все еще была в игре: 33:42.

В третьей четверти коллективными усилиями (в том числе и благодаря попаданию дебютировавшего после травмы Андрея Саврасова) самарская команда держалась на обещающей интригу дистанции в 6-8 очков. Даже трехминутное "молчание" в концовке периода, прерванное трехой от Дмитрия Чебуркина, не сильно сказалось на раскладах: те же "-9" (49:58) перед решающим отрезком. Шикарный аллей-уп от Никиты Косякова, треха от Артема Чеваренкова — самарцы не позволяли уральцам разбежаться. Но и сами, допуская порой совсем уж "необязательные" ошибки, нанести решающий удар никак не могли. В концовку хозяева входили с комфортным заделом в 8-11 очков, чего им вполне хватило для победы.

72:79 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 8 ноября в Красноярске.