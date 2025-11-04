16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Самара" уступила "Уралмашу" — 72:79 Баскетбольная "Самара" уступила МБА-МАИ - 87:95 Баскетбольная "Самара" уступила "Локомотиву-Кубань" — 84:101. "Самара" уступила команде "БЕТСИТИ ПАРМА" — 81:103 "Самара" в домашнем матче проиграла МБА-МАИ - 70:78

Баскетбол Спорт

"Самара" уступила "Уралмашу" — 72:79

ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 44
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 4 ноября, БК "Самара" уступил "Уралмашу" со счетом 72:79, сообщает пресс-служба клуба. Встреча команд прошла в Екатеринбурге.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Самарцы дали хозяевам сразу же набрать ход: 7617 после шести сыгранных минут. Привычной активности Никиты Михайловского хватило, чтобы на какое-то время "заморозить" эту разницу. Но в самом начале второго периода отставание достигло уже "-20". Тут уже за дело взялся Дмитрий Чебуркин, набравший 7 очков подряд. Михайловский поддержал его порыв, а за три минуты до большого перерыва Никита Косяков подытожил рывок гостей: 27:35. Артем Чеваренков спустя минуту и вовсе сократил отставание до 6 очков. И по итогам первой половины "Самара" все еще была в игре: 33:42.

В третьей четверти коллективными усилиями (в том числе и благодаря попаданию дебютировавшего после травмы Андрея Саврасова) самарская команда держалась на обещающей интригу дистанции в 6-8 очков. Даже трехминутное "молчание" в концовке периода, прерванное трехой от Дмитрия Чебуркина, не сильно сказалось на раскладах: те же "-9" (49:58) перед решающим отрезком. Шикарный аллей-уп от Никиты Косякова, треха от Артема Чеваренкова — самарцы не позволяли уральцам разбежаться. Но и сами, допуская порой совсем уж "необязательные" ошибки, нанести решающий удар никак не могли. В концовку хозяева входили с комфортным заделом в 8-11 очков, чего им вполне хватило для победы.

72:79 — поражение "Самары".

Следующий матч "Самара" проведет 8 ноября в Красноярске.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 03 декабря 2024 13:05 В Самарской области создадут новый баскетбольный клуб

Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30